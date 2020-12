Podpis pogodbe med SŽ-Tovorni promet in češkim EP Holdingom prestavljen

Družbi nameravata v okviru strateškega partnerstva ustanoviti novo podjetje, na katerega bodo SŽ prenesle premoženje SŽ-Tovorni promet. Lastniško razmerje bo 51 odstotkov proti 49 odstotkom v prid slovenski strani. SŽ so strateškega partnerja začele iskati že pred tremi leti. Sprva se je za vstop v SŽ-Tovorni promet zanimalo več družb, zavezujočo ponudbo pa so nazadnje oddali le Čehi.

S predlogom strateškega partnerstva ter z investicijsko in družbeniško pogodbo je pred časom že soglašal nadzorni svet Slovenskih železnic, minuli teden pa je zeleno luč dal tudi Slovenski državni holding v vlogi ustanovitelja družbe SŽ.

S strateškim partnerjem želijo železnice ustvariti vodilno družbo na področju logistike na širšem območju jugovzhodne Evrope, kamor v družbi štejejo Slovenijo, severno Italijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Bolgarijo, Romunijo, Srbijo in preostali del Balkana.

Glavna finančna cilja partnerstva prek novoustanovljenega podjetja sta podvojitev dobička in 50-odstotna rast prihodkov v obdobju petih let, ključni poslovni cilji pa večja konkurenčnost in boljše storitve za uporabnike.

Višina dokapitalizacije novoustanovljene skupne družbe ostaja skrivnost, neuradno pa so mediji poročali, da se številke gibljejo med 60 in 100 milijoni evrov.