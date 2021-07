Podprli resolucijo o podnebni strategiji do leta 2050, v njej tudi dolgoročna raba jedrske energije

Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja cilj, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Emisije toplogrednih plinov bo do sredine stoletja zmanjšala za 80 do 90 odstotkov glede na leto 2005. Izboljšala bo ponore ter hkrati pospešila izvajanje politik prilagajanja podnebnim spremembam in zagotavljanje podnebne varnosti prebivalcev.

S postavljenim podnebnim ciljem Slovenija zastavlja izziv in daje priložnost sektorjem, kot so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, stavbe, odpadki, raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo, ter njihovim sektorskim politikam – cilj doseganja skupnih neto ničelnih emisij do leta 2050. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leti 2040 in 2050, ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati ter vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte, so po sprejetju zapisali na ministrstvu za okolje in prostor.

Ministrstvo je dokument pripravilo na osnovi zavez pariškega sporazuma, okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in podnebnih ukrepov, so še dodali.