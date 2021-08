Hrana, gradnja, elektronika ... Astronomske podražitve: preden bo bolje, bo še slabše

Ekonomisti tam v prihodnjih mesecih pričakujejo nadaljnje skoke cen. Eden pomembnih razlogov je vrnitev DDV na stare stopnje: zvezna vlada je namreč v drugi polovici leta 2020 začasno znižala DDV, da bi spodbudila porabo v času pandemije. Poleg tega cene energije že mesece naraščajo nadpovprečno hitro. Če so se ob izbruhu novega koronavirusa cene surove nafte zaradi nizkega povpraševanja na svetovnem trgu sesule, so do danes več kot okrevale. Med drugim jih je spodbudilo povečano povpraševanje po nafti v ZDA - zaradi okrevanja tamkajšnjega letalskega prometa. Poleg tega od januarja v Nemčiji plačujejo 25 evrov za tono ogljikovega dioksida, strošek, ki naj bi bil namenjen zaščiti podnebja.

Konec julija je odjeknila novica, da se je po podatkih zveznega statističnega urada v Nemčiji inflacija v tem najvplivnejšem evropskem gospodarstvu občutno povečala in prvič po 13 letih presegla mejo treh odstotkov - in to zelo očitno, saj so bile potrošniške cene za 3,8 odstotka višje kot v istem mesecu lani.

Marsikdo je pričakoval, da bodo potrošniki počivali - pa niso

Tudi tam pa se - kot pri nas - čuti učinke, ki jih čutijo druga evropska in globalna gospodarstva - številne branže in podjetja niso pravilno ocenila, kakšne bodo potrošniške navade med pandemijo in v času ponovnega odpiranja, zato ponudba ne sledi velikemu povpraševanju. Številni so kalkulirali in zmanjševali proizvodnjo, tudi v sektorju pridelave hrane, potrošniki pa so reagirali ravno obratno.

Ker se je uvoz povečal, so nekatera ključna pristanišča postala preobremenjena, kar je podaljšalo datume dobave in zvišalo cene.

Ustavitev dela, prilagajanje proizvodnje in storitev protikoronskim ukrepom ter s tem povezani stroški in marsikje pomanjkanje delovne sile ... vse to prav tako pomeni pritisk na cene in motnje v dobavni verigi.

Koronski ukrepi, h katerim so se zatekale vlade pa so povzročili neravnovesja v določenih sektorjih, eden od njih je turistični, kjer so se z odpiranji po zaprtjih, ki so oklestila število ponudnikov in delavcev v branži, povečala povpraševanja po turističnih storitvah in pritisnila na cene. Ponekod, podobno kot pri nas, tudi po zaslugi spodbud kot so turistični boni.

Potem pa je tukaj še s covidom nepovezano burno vremensko dogajanje. Tako je denimo hud mraz v Teksasu začasno zamrznil naftno industrijo, suša pa je denimo v Braziliji hudo poškodovala nasade kave in drugih pridelkov - podobno je marsikje po svetu.