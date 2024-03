Smo pri zadnjih podražitvah spet žrtve kartelnih dogovorov slovenskih gradbincev?

Zato je odgovore zahteval tudi premier Robert Golob , ki od infrastrukturnega ministrstva do jutri zahteva poročilo, od kod taka razlika med ocenami in končnimi ponudbami.

A gremo najprej na Jesenice. 70 let stara železniška postaja bi po mnenju župana spet združila obe polovici mesta, kar meni tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Dejala je, da je "projekt res mnogo mnogo več kot samo železniška postaja Jesenice".

Zgodba z dolgo brado, kjer se je prva nadgradnja načrtovala že v prvi polovici leta 2020, ko je bil projekt ocenjen na dobrih 80 milijonov evrov, a je nato zaradi podražitve cena narasla za skoraj še enkrat več, na 137 milijonov. A videti je, da tudi to ne bo dovolj, saj je najcenejši od treh ponudnikov za nadgradnjo postaje ponudil vrtoglavih 170 milijonov evrov.

"Če želimo narediti naše vlake hitrejše, se pravi, da bodo vozili hitreje in bodo ljudje bolj zadovoljni in bo več tovora na tirih, potem je ta posodobitev absolutno nujna in potrebna," vztraja Bratuškova. In to za postajo, ki jo dnevno uporablja 600 potnikov, letno pa okoli 200 tisoč. Odkod torej visoka podražitev?

"Spremenil se je obseg del v fazi projektiranja, sama tirna infrastruktura se je povečala za približno 20 odstotkov, podhod na novo, most čez potok Jesenica na novo," je v sredo našteval Marko Movrin z Direkcije za infrastrukturo.

Ne samo na Jesenicah, cene železniških projektov letijo v nebo tudi na drugih postajah. Za prenovo ljubljanske železniške postaje je direkcija za infrastrukturo ob objavi razpisa kot ocenjeno vrednost navedla nekaj manj kot 167 milijonov evrov, na razpis pa sta prišli dve ponudbi – ena dražja za 93 milijonov, druga pa za slabih 130. Na direkciji so prepričani, da bodo s ponovnim razpisom znižali ceno ponudb, do česar je bil pretekli mesec skeptičen ljubljanski župan Zoran Janković. "Nov razpis, pri vsem tem, kar se dogaja, bo zgolj višja cena, sem trdno prepričan, ker vidim, kakšne so ponudbe," je dejal.

Zaškripalo je tudi na začetku prenove železniške postaje v Novi Gorici, kjer se je investicija z začetnih 34 milijonov povečala za skoraj še enkrat več, na 60 milijonov evrov. "Jaz sem razočarana vedno, ko je treba dati več, kot smo načrtovali. Res pa so bile razmere na trgu takšne, da je to na nek način razumljivo. Te razmere se sedaj spet umirjajo," je Bratuškova razmišljala v začetku februarja.

Za okoli 100 milijonov naj bi se podražil tudi eden najodmevnejših infrastrukturnih projektov, drugi tir, za katerega je pred dnevi Bratuškova dejala: "Teče absolutno skladno s sprejetim investicijskim programom, torej tako finančno kot časovno, tako da si upam trditi, da bo projekt drugi tir končan tako, kot je bil začrtan."

Ne zapleta se samo na železniških tirih, ampak tudi na cestah. Ta teden so delavci turškega Cengiza končno zagledali luč na koncu tunela v predoru Karavanke, ki se je kljub trditvam, da podražitev ne bo, doslej vendarle podražil za dobrih sedem milijonov evrov.