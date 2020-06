Podrobnosti o koriščenju bonov verjetno že v ponedeljek

Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden. Prejeli jih bodo vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko do konca leta za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji.

Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo vlada določila z uredbo. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 ji za to daje osem dni časa od uveljavitve, to je do 8. junija, vendar je državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajcpred dnevi dejal, da bi jo lahko sprejela že ta teden.

"Odločitev glede uredbe bo vlada sprejela v začetku prihodnjega tedna, morda celo v ponedeljek,"je po današnji seji vlade povedal Kacin. Ukrep, ki bo državo stal 345 milijonov evrov, bo tedaj predstavil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

"Nič se ni zalomilo, razprava je bila zelo celovita," je Kacin odgovoril na vprašanje, zakaj vlada uredbe ni sprejela že danes. Ob tem je spomnil, da mora tudi Finančna uprava RS (Furs) še vzpostaviti informacijski sistem, ki bo podlaga za dodelitev bonov upravičencem ter njihovo unovčevanje pri turističnih ponudnikih.

Zakon sicer določa, da se bon glasi na upravičenca, unovčiti pa ga bo mogoče od začetka uporabe vladne uredbe do najpozneje 31. decembra 2020. Evidentiran bo kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu finančne uprave, ki bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem ga bo upravičenec koristil.

Kdor bona ne bo unovčil pravočasno, ne bo mogel zahtevati izplačila njegove vrednosti v denarju, daje pa zakon možnost prenosa med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki.