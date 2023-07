Pogonska goriva dražja

Nove cene bodo veljale do vključno 31. julija, so v ponedeljek sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarina za 95-oktanski bencin je trenutno določena pri 0,43025 evra na liter in je vlada v ponedeljek ni spremenila. Na bencinskih servisih izven avtocestnega križa je treba za 50-litrski rezervoar odšteti 72,8 evra.

Trošarina za dizel medtem tudi v naslednjem 14-dnevnem obdobju ostaja pri 0,45513 evra na liter. Za 50-litrski rezervoar je tako treba ošteti 75,2 evra.