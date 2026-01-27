Pogonska goriva dražja

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,523 evra, dizel okoli 1,567 evra in kurilno olje okoli 1,148 evra na liter.

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter.

Še naprej so omejene tudi marže trgovcev in lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.