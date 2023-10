Pogonska goriva naslednjih 14 dni nekoliko cenejša

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja, ki začnejo veljati opolnoči, bodo znašale 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja in so nekoliko nižje od tistih, ki veljajo še danes. Večji padec cen je preprečila odločitev vlade, da poseže v trošarine in jih zviša. "Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin še vedno ohranja dostopne in konkurenčne maloprodajne cene. Hkrati pa si mora glede na trenutne razmere, ko vlada namenja finančna sredstva za obnovo prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah, prizadevati tudi za doseganje javno finančne vzdržnosti," so ob tem sporočili z vlade.

Neosvinčeni 95-oktanski bencin na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa, kjer velja omejitev cen, trenutno stane 1,588 evra na liter, po novem bo, kot že omenjeno, stal 1,536 evra na liter. Liter dizla se bo pocenil z 1,664 na 1,651 evra, liter kurilnega olja pa z 1,249 na 1,233 evra. "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,399 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1399 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 166 evrov," so ob tem izračunali na pristojnem ministrstvu.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.