Pogonska goriva oktobra močno povečala prihodke trgovcev

Realni prihodki od prodaje v trgovini na drobno so bili oktobra izrazito višji tako na mesečni kot letni ravni, kar je po pojasnilih statističnega urada predvsem posledica visokih prihodkov od prodaje motornih goriv. Ti so se na letni ravni skoraj podvojili. V primerjavi z lanskim oktobrom so trgovci prejšnji mesec prodali za 34,3 odstotka več blaga in storitev.

Realni prihodki od prodaje v trgovini na drobno so bili oktobra za 13 odstotkov višji kot septembra. Pri tem so se prihodki od prodaje motornih goriv povečali za 32,4 odstotka, v preostalih dejavnostih trgovine na drobno pa skupaj zgolj za 1,2 odstotka. V trgovini z neživili so bili prihodki oktobra za 1,4 odstotka višji kot septembra, v trgovini z živili pa za 0,7 odstotka, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs). Medtem so bili prihodki od prodaje in popravil motornih vozil za 2,2 odstotka nižji kot septembra. icon-expand V primerjavi s predkoronskim oktobrom 2019 je bil skupni prihodek v trgovini na drobno oktobra letos višji za 20,1 odstotka. FOTO: Thinkstock Višja prodaja in skupni prihodki – v primerjavi z lanskim in predlanskim letom V primerjavi z lanskim oktobrom so trgovci prejšnji mesec prodali za 34,3 odstotka več blaga in storitev. Tudi letna rast je posledica rasti prihodkov v trgovini z motornimi gorivi, in sicer je bila ta 97,2-odstotna. Brez upoštevanja prodaje motornih goriv je bila skupna rast prihodkov v trgovini na drobno oktobra na letni ravni 10,9-odstotna. V trgovini z neživili je bila letna rast 13,1-odstotna, v trgovini z živili pa 7,6-odstotna. Prihodki od prodaje in popravil motornih vozil so bili v tej primerjavi nižji za 3,5 odstotka. V primerjavi s predkoronskim oktobrom 2019 je bil skupni prihodek v trgovini na drobno oktobra letos višji za 20,1 odstotka. V prvih desetih mesecih letos skupaj so bili realni prihodki od prodaje v trgovini na drobno v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 višji za 14 odstotkov, če pogledamo še leto dni nazaj, pa za 3,7 odstotka. Tudi v tem primeru je bila rast v primerjavi z letom 2020 najizrazitejša v trgovini z motornimi gorivi (21,1-odstotna), a je bila znatna tudi v trgovini z neživili (12,4-odstotna) in v trgovini z živili (7,9-odstotna). V desetih mesecih skupaj beležijo rast tudi prihodki od prodaje motornih vozil in popravil le-teh, namreč za 6,1 odstotka.