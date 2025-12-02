Pogonska goriva so se pocenila

Cena za liter 95-oktanskega bencina se je znižala za 0,4 centa na 1,451 evra, dizelskega goriva pa za 1,4 centa na 1,485 evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 1,4 centa na 1,082 evra za liter.

Vlada trošarin ni spreminjala. Nespremenjene ostajajo tudi najvišje dovoljene marže trgovcev.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 15. decembra.