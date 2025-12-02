Svetli način
Pogonska goriva so se pocenila

Ljubljana, 02. 12. 2025 06.21 | Posodobljeno pred eno minuto

Pogonska goriva na bencinskih servisih po državi so se opolnoči nekoliko pocenila. Za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva je treba po novem odšteti 70 centov manj kot doslej, rezervoar 95-oktanskega bencina pa stane 20 centov manj.

Cena za liter 95-oktanskega bencina se je znižala za 0,4 centa na 1,451 evra, dizelskega goriva pa za 1,4 centa na 1,485 evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 1,4 centa na 1,082 evra za liter.

Vlada trošarin ni spreminjala. Nespremenjene ostajajo tudi najvišje dovoljene marže trgovcev.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 15. decembra.

Bencinska črpalka (slika je simbolična).
Bencinska črpalka (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Cene teh naftnih derivatov na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

