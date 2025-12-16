Pogonska goriva so se pocenila

Liter 95-oktanskega bencina se je na vseh bencinskih servisih po državi pocenil za 1,8 centa na 1,433 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,6 centa na 1,449 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,3 centa na 1,049 evra za liter.

Cene so se znižale kljub temu, da je vlada trošarine zvišala. Nespremenjene pa ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.