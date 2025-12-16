Naslovnica
Gospodarstvo

Pogonska goriva so se pocenila

Ljubljana, 16. 12. 2025 06.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Točenje goriva

Pogonska goriva na bencinskih servisih po državi so se opolnoči nekoliko pocenila. Za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva je treba po novem odšteti 1,8 evra manj kot do zdaj, rezervoar 95-oktanskega bencina pa stane 90 centov manj.

Liter 95-oktanskega bencina se je na vseh bencinskih servisih po državi pocenil za 1,8 centa na 1,433 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,6 centa na 1,449 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,3 centa na 1,049 evra za liter.

Cene so se znižale kljub temu, da je vlada trošarine zvišala. Nespremenjene pa ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 29. decembra.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Shutterstock

Cene teh naftnih derivatov na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

