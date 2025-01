Pogonska goriva so se podražila

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Profesor na faksu je predaval in med predavanjem ves čas opazoval lepo študentko. Tej je bilo med predavanjem dovolj, dvignila je roko in vprašala profesorja: "Zakaj ves čas tako buljite v mene?" "Veste, draga študentka, jaz med predavanji vedno gledam najbolj neumnega študenta in če vidim, da je on razumel snov, ki jo predavam, potem vem, da so razumeli tudi ostali študenti!"