Poleti nova letalska povezava Ljubljane z Madridom

Na portalu spominjajo, da si upravljavec ljubljanskega letališča, družba Fraport Slovenija, v prizadevanjih za širitev mreže letov in prevoznikov že vrsto let trudi vzpostaviti povezavo z Iberskim polotokom.

Iberia bo tako uvedla prve redne lete iz Madrida v slovensko prestolnico in nazaj, poroča portal EX-YU Aviation. Španski prevoznik bo na Letališče Jožeta Pučnika začel leteti 28. julija, štiri lete na teden pa bo izvajal pet tednov. Leti so načrtovani za torek, sredo, četrtek in soboto, pri čemer jih bo Iberia izvajala z letali Airbus A319 in A320.

V preteklosti sta sicer v ta del Evrope letela zdaj propadla Adria Airways, ki je izvajala lete v Madrid in Barcelono, ter nizkocenovni prevoznik Vueling, ki je poleti 2010 letel v katalonsko prestolnico.

Leti med Madridom in Ljubljano bodo tako dobrodošla novost v prihodnjem poletnem voznem redu brniškega letališča, glede katerega se že kažejo prvi obrisi. Sodeč po poročanju medijev se bo tako nadaljevalo pokrivanje izpada po stečaju Adrie Airways.

Nekateri večji letalski prevozniki bodo podvojili število letov v Ljubljano

Air France, Aeroflot, British Airways in Montenegro Airlines bodo tako prihodnjo sezono po načrtih podvojili število letov v Ljubljano. Odločitvi za Air Serbia in poljski LOT naj bi bili znani v kratkem.

British Airways bo tako na londonsko letališče Heathrow v poletni sezoni letel štirikrat na teden - letos poleti je dvakrat - leteti pa bo začel prej kot lani, z 22. majem, in bo letel do 26. septembra. Air France bo med Ljubljano in Parizom letel dvakrat na dan, lani poleti so leteli sedemkrat na teden.

Aeroflot bo s poletno sezono 2020 na liniji med Ljubljano in Moskvo ponudil dva leta na dan, skupaj 14 letov na teden. Montenegro Airlines bo med Ljubljano in Podgorico letel šestkrat na teden, letos poleti je večinoma trikrat. Tudi finski Finnair bo izvajal en let na dan, letos poleti pa je med Helsinki in Ljubljano letel petkrat.

Lufthansa, ki je po propadu Adire Airways prevzela lete v Frankfurt in München, bo z 29. marcem ponudila tudi jutranji let v Frankfurt, katerega odsotnost se je izkazala kot problematična. Iz Frankfurta pa bodo v Ljubljano leteli ob 20.30, tako da bo letalo prenočilo na Brniku.

Še več dodatnih letov naj bi se obetalo v 2021

V Bruselj bo Brussels Airlines letel enkrat v tednu več, torej bo imel sedem letov na teden. Kot danes pojasnila belgijskega prevoznika iz skupine Lufthansa navaja Delo, bo letalo iz Bruslja po voznem redu vzletelo ob štirih popoldne in na brniškem letališču pristalo ob 17.40. V nasprotno smer bo iz Ljubljane vzletelo ob 18.20 in pristalo ob 20.10.

Bistvenih sprememb glede na trenutni zimski vozni red tako ne bo in s tem tudi ne zelo želenega jutranjega leta v evropsko prestolnico. Veliko uradnikov je namreč v preteklosti na sestanke potovalo zjutraj in se vračalo zvečer.

Za Zürich, kamor leti Swiss, in München za zdaj še ni nobenih sprememb, Fraport Slovenija pa naj bi se trudil privabiti operaterje še za lete v Prago, Skopje in Koebenhavn. Še več dodatnih letov naj bi se obetalo v 2021, ko naj bi letališče tudi v celoti nadomestilo izpad potnikov zaradi stečaja Adrie Airways.