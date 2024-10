Policija na lovu za tatovi sira: ukradli 22 ton

Kljub finančnemu udarcu zaradi prevare so v podjetju zagotovili, da so vsem dobaviteljem plačali za kolute, ki so bili ukradeni. Podjetje si bo zdaj prizadevalo čim prej nadoknaditi škodo in tako še naprej prispevati k razvoju sirarstva na Otoku.

Ukradenih je bilo 950 kolutov sira treh vrst tipa cheddar, ki so med najbolj iskanimi butičnimi siri v Veliki Britaniji, so povedali pri Neal's Yard Dairy. Gre za večkrat nagrajene sire, ki so bili verjetno tarča goljufije prav zaradi svoje cene. Za 250-gramski kos sira bi odšteli med sedem in 13 funtov.

Policija je sporočila, da so v ponedeljek prejeli poročilo o kraji in da preiskava še poteka. Zaenkrat v zvezi s krajo še niso aretirali nikogar.

Oškodovano podjetje medtem trgovce po svetu poziva, naj jim sporočijo, če jim bodo ponudil sir, ki bi lahko izviral iz omenjene prevare. Čeprav se zavedajo, da verjetno sira ne bodo dobili nazaj, so se odločili novico o prevari javno objaviti, da bi druga podjetja iz panoge opozorili na nevarnosti.