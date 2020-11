Politično kadrovanje NSi: člana uprave HSE postala Janša in Podobnik

Politiki pogosto po prihodu v vlado pozabijo na politične obljube pred volitvami. Tak je primer Nove Slovenije, ki je pred volitvami celo gradila kampanjo na parolah "umaknimo politiko iz gospodarstva", že mesece pa nemoteno in brezsramno kadruje – tudi v gospodarstvu. Zadnji met po osvojitvi Darsa in Agencije za varnost prometa je Holding Slovenskih elektrarn, kjer sta – eden začasno, drugi stalno – člana uprave postala kar županski kandidat Nove Slovenije Andrej Janša in njihov tihi podpornik Uroš Podobnik.

Umaknimo politiko iz gospodarstva, je Matej Tonin, še kot vodja strankarskih poslancev iz opozicije, glasno opozarjal že leta 2015. Danes infrastrukturni minister, še lani pa opozicijski poslanec Jernej Vrtovec podobno. Leta 2019 je dejal:"Kadrovanja na podlagi političnih kriterijev resna država seveda ne sme dopustiti." A plošča se je z marčevskim vstopom v vlado obrnila. Eden prvih vidnih političnih pristankov je bil najprej podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka med nadzornike Elesa, le nekaj tednov pozneje je – ob tem, da je vlogo podpredsednika stranke obdržal – Hajdinjak postal še šef uprave Darsa. Predsednik nadzornega sveta Darsa: "Gospod Hajdinjak se je predstavil komisiji za kadre, izpolnjuje vse kriterije, ocenjujemo, da bo ta sestava bolj učinkovita." icon-expand Valentin Hajdinjak FOTO: Bobo Zaradi domnevno spornega kadrovanja na vrhu javne agencije za varnost prometa so nedavno protestno odstopili štirje od devetih članov sveta agencije. Predsedniku sveta Juretu Prestorju očitajo, da je podlegel političnim pritiskom in za direktorja agencije predlagal neizkušenega Jožeta Hribarja, člana Nove Slovenije. O tem naj bi se dogovoril kar v prostorih te stranke. "Vsekakor zanikam kakršne koli pritiske." Na vprašanje, ali je bil na sestanku na stranki, pa ne odgovori. Novi začasni član uprave HSE pa je od včeraj kar zadnji kandidat Nove Slovenije za župana Velikih Lašč. Jožef Horvat na vprašanje o kadrovanju danes: "Ja, politično kadrovanje je pravzaprav pri nas uzakonjeno, zapisano v zakonih."Tonin pa: "Vse v zvezi s tem je že obširno odgovoril naš glavni tajnik Robert Ilc in jaz nimam k temu kaj dodati." Ilc nas je odslovil kvečjemu s tem, ne preveč obširnim odgovorom, da članstvo ali pripadnost kandidata katerikoli politični stranki ne sme biti prednost niti ovira.