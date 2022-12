Položaj generalne direktorice GZS z novim letom prevzema Vesna Nahtigal

Ob tem je opozorila, da je pred njimi zahtevno obdobje, zaradi česar morajo biti vsi deležniki, ki jim je zaupana skrb za gospodarstvo, preudarni, povezovalni in odločni.

Vesna Nahtigal se je članom upravnega odbora zahvalila za izraženo zaupanje. " Zavedam se velike odgovornosti, ki jo s tem imenovanjem prevzemam, vendar tudi priložnosti, da bom lahko z odlično ekipo strokovnjakov na zbornici zasledovala interese in potrebe naših članov ," je zapisala v sporočilu za javnost.

Tibor Šimonka je ob odstopu Cantaruttija za novo generalno direktorico zbornice predlagal Nahtigalovo, ki je bila kot dosedanja izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko že do zdaj del najožje vodstvene ekipe zbornice. "Z njenim imenovanjem je s tem zagotovljena tudi kontinuiteta vodenja in odločanja na GZS, kar je v trenutnih izjemno zaostrenih gospodarskih razmerah še toliko bolj pomembno," so v sporočilu poudarili na GZS.