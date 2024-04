Pomanjkanje kadra: OZS za zaposlovanje tujcev 'na zaupanje'

V OZS so v današnjem sporočilu za javnost ponovili, da pomanjkanje delavcev predstavlja veliko težavo za slovensko gospodarstvo, zato so številni obrtniki in podjetniki primorani zaposlovati delavce iz Indije, Filipinov, Bangladeša in drugih držav zunaj Evrope.

Ti tujci za delo v Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo, postopki za njegovo pridobitev pa trajajo tudi več mesecev. V OZS bi jih zato uredili po vzoru zakona o intervencijskih ukrepih za odpravo posledic poplav iz zemeljskih plazov iz avgusta 2023, in sicer za vse poklice v vseh dejavnostih.

Drugi intervencijski zakon po poplavah je začel veljati 2. septembra, med drugim pa je predvidel skrajšanje postopkov za zaposlovanje tujcev, ki se zaposlijo v poklicih, potrebnih za odpravo posledic poplav, ter prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in prebivanje v Sloveniji.

Upravna enota mora v treh mesecih presoditi, ali tujcem izdati enotno dovoljenje za prebivanje in delo ali ne, Zavod RS za zaposlovanje pa mora izdajo delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo teh tujcev reševati prednostno; postopke mora končati najpozneje v desetih dneh. Pri tem ni potreben nadzor trga dela (ugotavljanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe). Tujci tako lahko za delo poprimejo, že ko imajo papir zavoda, in jim ni treba čakati na odločitev upravne enote. Ukrep bo veljal do konca avgusta prihodnje leto.

"Obenem predlagamo, da se poenoti postopke na upravnih enotah po vsej Sloveniji in uvede boljši nadzor nad njimi, saj bi s tem pospešili odpravljanje zaostankov. Kot rešitev za odpravo zaostankov bi se lahko del pristojnosti upravnih enot preneslo na zavod za zaposlovanje, saj so upravne enote preobremenjene in kadrovsko podhranjene," so pojasnili v OZS.