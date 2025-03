Pomemben mejnik: Slovenske delnice končno poslali 'v svet'

Delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so odslej na voljo na eni izmed vodilnih trgovalnih platform Interactive Brokers. Ljubljanska borza je ponosna na ta pomemben mejnik. Investitorji z vsega sveta bodo lahko zdaj na zelo enostaven in relativno ugoden način dobili dostop do našega trga. "Investiranje na slovenskem trgu bo zdaj postalo dostopno za bistveno širši krog oseb, s čimer bi lahko prišlo do pritoka novega kapitala in s tem večje likvidnosti," si obetajo.

"Po letih pričakovanja in mesecih truda smo dosegli pomemben mejnik. Delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so zdaj na voljo na glavni diskontni posredniški platformi! Vlagatelji lahko po novem prek Interactive Brokers trgujejo z delnicami družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Trgovanje že poteka," so konec tedna sporočili z Ljubljanske borze.

Vodilna platforma, transparentna s stroški "Pomen izbire prave platforme, ko se odločamo za trgovanje, je pomemben. Interactive Brokers je ena vodilnih trgovalnih platform na svetu in obstaja že skoraj petdeset let. Prednosti Interactive Brokers trgovalne platforme so predvsem zelo nizki stroški in dostop do velikega števila produktov na številnih trgih," pojasnjuje svetovalka za osebne finance Kaja Šolinc. Druge pozitivne strani Interactive Brokers so tudi obresti na denarna sredstva nad 10.000 evrov, ki so na računu, ter napredna orodja za analizo portfelja, ki jih ponuja. Ta orodja ponujajo uporabne analize, kot so donosnost portfelja, informacije o tveganju, pregled razporeditve sredstev ter ESG oceno (okoljski, družbeni in upravljalski kriterij). Prav tako je Interactive Brokers zelo transparenten s stroški, ki jih ima uporabnik na platformi, ni nobenih skritih stroškov in ima višjo varnost in bolj dodelan sistem avtentikacije kot nekateri drugi posredniki, saj uporablja dvofaktorsko avtentikacijo, še strne prednosti te platforme.

Investiranje na slovenskem trgu odslej za bistveno širši krog oseb Katere slovenske delnice so odslej torej na voljo na posredniški platformi Interactive Brokers? Kot pojasnjujejo na Ljubljanski borzi, so trenutno kupcem na voljo vse delnice, uvrščene na organizirani trg in trg SI ENTER naše borze. V prihodnje pa se pričakuje širitev nabora tudi na druge finančne instrumente, napovedujejo na Ljubljanski borzi. In kaj to pomeni za slovenski kapitalski trg in kakšne priložnosti se odpirajo? "Najpomembnejše je, da bodo investitorji z vsega sveta na zelo enostaven in relativno poceni način dobili dostop do našega trga," izpostavljajo. "Investiranje na slovenskem trgu bo zdaj postalo dostopno za bistveno širši krog oseb, s čimer bi lahko prišlo do pritoka novega kapitala in s tem večje likvidnosti," si obetajo.

To bi lahko odprlo pot in predstavljalo spodbudo za povečanje števila instrumentov, ki so na našem trgu na voljo. Prihod novega konkurenta spodbuja tudi razvoj ponudbe pri lokalnih borznih posrednikih, dodajajo na Ljubljanski borzi. Upajo pa, da bodo preko ponudnika na voljo napovedani individualni naložbeni računi, kar bo še dodatno pripomoglo k razvoju slovenskega trga kapitala.

