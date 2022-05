'Pomembno je tudi vsako vaško smučišče, ki ima vlečnico'

"Sezona je bila specifična, kljub določenim omejitvam zaradi covida-19 pa je bila za večino slovenskih smučišč vseeno uspešna. Temu so botrovali izjemno lepo vreme z veliko sonca, temperature, ki so omogočale zasneževanje in dober obisk domačih smučarjev, saj so imele sosednje smučarske države veliko strožje covidne pogoje za vstop ali uporabo naprav," je za 24ur.com povzela predsednica Združenja žičničarjev Slovenije Manuela Božič Badalič .

Ta teden so se žičničarji z vseh koncev Slovenije znova zbrali na kupu, tokrat za mizo v Bovcu in na snegu na Kaninu. Tradicionalna Žičničarijada je namenjena izmenjavi mnenj in druženju po koncu zimske sezone, pod katero so tudi tokrat skupaj potegnili črto.

Predsednica in sekretar združenja žičničarjev, Manuela Božič Badalič in Ernest Kovač

Brez pomoči države ne bi šlo

Slovenski snežni milje sestavlja 50 različnih smučišč. Kljub črnogledim napovedim so dve leti trajajočo koronsko krizo vsa preživela, nobeno ni šlo v stečaj.

"V zadnjih dveh letih smo počrpali ogromno denarja, tudi država nam je šla na roko, da smo preživeli. Sistemi žičniških naprav so namreč podvrženi stalnemu vzdrževanju in nadzoru. Ne glede na koronsko krizo, smo morali enako opravljati vzdrževanje in zamenjave delov, tehnične preglede, saj mora biti naprava varna," Božič Badaličeva pojasnjuje, zakaj so apelirali na državo, da se jim zaradi zaprtja po razglašenih odlokih povrne izpad prihodkov. Tega je država res priglasila kot neke vrste pomoč v Bruselj in tam so to odobrili tako kot Franciji in Italiji.

Izpad prihodkov je bil nato nakazan pred začetkom letošnje sezone, saj je bil problematičen likvidnostni tok. Smučišča je bilo namreč potrebno urediti, sredstev ni bilo, predprodaja vozovnic je bila zaradi negotovih covidnih razmer izjemno slaba. Od vseh dejavnosti, ki so bile zaprte, so bili upravljavci smučišč edini, ki so dobili tudi izpad prihodkov. Bili so deležni tudi ukrepov čakanja na delo, povrnitve fiksnih stroškov, regresa za letni dopust, v drugi tranši tudi turističnih bonov.