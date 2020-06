Ponarejanje v EU vsako leto pomeni izgubo 15 milijard javnofinančnih prihodkov

" Zaradi prisotnosti ponarejenih izdelkov je vsako leto po EU za približno 14,1 odstotka nižja prodaja kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego, kar pomeni za 9,6 milijarde evrov manj prihodkov. V Sloveniji znaša ta vrednost 9,3 odstotka, kar ustreza za 14 milijonov evrov manjšemu obsegu prodaje vsako leto. V primerjavi s predhodno oceno je upad prihodkov večji za štiri milijone evrov ," so dodali.

Zlasti v sektorju kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego se je obseg prodaje v primerjavi z zadnjo analizo, opravljeno lani, zmanjšal za več kot 2,5 milijarde evrov. Gre za največji porast od vseh preučevanih sektorjev, so izpostavili v uradu.

Poleg tega se po njihovih ocenah v EU vsako leto zaradi ponarejanja izgubi do 19 milijard evrov prodaje v sektorjih kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego, vina in žganih pijač, farmacevtskih izdelkov ter igrač in iger. Pri ponaredkih se ne opravi enako strogo preizkušanje kot pri pristnih izdelkih za zagotovitev, da so varni za ljudi, ki jih uživajo ali uporabljajo, so poudarili.

Vlade po vsej EU zaradi prisotnosti ponarejenega blaga na trgu skupaj izgubijo do 15 milijard evrov letno v obliki neposrednih in posrednih davkov ter socialnih prispevkov, ki jih nezakoniti proizvajalci ne plačajo, so sporočili iz Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO).

Analiza EUIPO kaže, da so bili evidentirani nevarni ponarejeni izdelki ocenjeni kot resno tveganje za potrošnike. Večina tovrstnega blaga je bila namenjena otrokom, in sicer je šlo za igrače, izdelke za varstvo otrok ali otroška oblačila.

Raziskave, ki sta jih opravila EUIPO in Europol, razkrivajo tudi povezave med ponarejanjem in drugimi hudimi kaznivimi dejanji. Od leta 2016 so organi kazenskega pregona v EU izvedli 29 večjih operacij proti ponarejanju in piratstvu, katerih tarča so bile organizirane skupine, ki so bile vključene tudi v druga huda kazniva dejanja, vključno s trgovino s prepovedanimi drogami in pranjem denarja.

"Ponarejanje je kaznivo dejanje, pri katerem ne gre brez žrtev. Ponarejeni izdelki odžirajo promet zakonitim podjetjem, vlade pa prikrajšajo za prepotrebne prihodke. Prinašajo tudi očitna tveganja za varnost in zdravje njihovih uporabnikov," je opozoril izvršni direktor EUIPO Christian Archambeau. Za celovito reševanje tega vprašanja družba po njegovih besedah potrebuje usklajeno mednarodno ukrepanje na vseh ravneh.

Danes objavljene ocene so vključene v poročilo o stanju na področju kršitev pravic intelektualne lastnine za leto 2020, ki združuje različna poročila EUIPO o intelektualni lastnini na ravni EU in na svetovni ravni, vključno z ugotovitvami preiskav, izvedenih z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Evropskim patentnim uradom.