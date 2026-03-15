Gospodarstvo

Ponekod še naprej primanjkuje goriva, jezijo se na tujce

Ljubljana, 15. 03. 2026 18.54 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
Barbara Bašić Rene Markič
Točenje goriva

Na nekaterih bencinskih servisih, predvsem tistih ob meji, zaradi velikega povpraševanja še naprej občasno primanjkuje goriva.

  Iz 24UR: Sproščanje blagovnih rezerv?
    Iz 24UR: Sproščanje blagovnih rezerv?
  Iz 24UR: Težave z gorivom in kaos na črpalkah
    01:16
    Iz 24UR: Težave z gorivom in kaos na črpalkah

 

Posnetki z Goriških brd kažejo kolone vozil pred črpalkami, predvsem iz sosednje Italije, kjer je gorivo občutno dražje. Župani obmejnih občin na Koroškem medtem Finančno upravo pozivajo, naj začne nadzirati, koliko goriva tuji vozniki v kanistrih odvažajo čez mejo.

Gledalci so nam pošiljali posnetke skoraj kilometer dolge kolone vozil, ki se je vila pred eno od črpalk v Goriških brdih. Zaradi gneče se je na lokaciji občasno zglasila tudi policija, čakajoči pa so na svoj odmerek goriva čakali strpno. Predvsem gre za italijanske voznike, saj je pri njih gorivo skoraj pol evra dražje na liter. Zaradi gneče so v stiski tudi lokalni prebivalci, ki morajo poleg avtomobilov polniti še kmetijske stroje.

Na meji z Avstrijo se medtem stanje nekoliko umirja. V središču države pa goriva, kljub zagotovilom vlade, da ga je dovolj, občasno zmanjkuje predvsem na Petrolovih servisih. Da bi izboljšala oskrbo servisov, bo država postopoma sproščala rezerve naftnih derivatov. Na Petrolu so se državnim rezervam že odpovedali in pravijo, da sistemskih motenj v dobavi goriv ne beležijo. Na Molu končne odločitve še niso sprejeli.

Preverjali smo tudi, ali je mogoče dobiti kurilno olje. Na Štajerskem so na eni od lokacij povedali, da ga sicer prodajajo, a ga trenutno nimajo. Od desetih skrivaj preverjenih lokacij ga le na dveh niso imeli. Na enem od servisov so pojasnili, da je kurilnega olja zmanjkalo že včeraj, o novi dobavi pa nimajo informacij. Upajo, da bo prispelo v ponedeljek popoldne. Kot so povedali, so ga dobili v petek zvečer ob osmih, včeraj pa ga je že zmanjkalo.

Večjih težav ni niti v Ljubljani, kjer je na večini servisov kurilno olje še mogoče dobiti. A tudi tam ga na nekaterih servisih ni več. Na enem od njih so povedali, da imajo le dizel in bencin, za kurilno olje pa ne vedo, kdaj ga bodo znova dobili. Dodali so, da so gorivo po enem tednu dobili šele danes.

Zaradi prizorov pomanjkanja različnih vrst goriva v zadnjih dneh bo Zavod za blagovne rezerve predvidoma jutri sprostil zaloge.

"Vse s ciljem, da ne prihaja do teh kratkoročnih nihanj in zmanjkovanj po posameznih bencinskih servisih," je v četrtek dejal minister za energijo Bojan Kumer.

Vlada naj bi o sproščanju odločala jutri. Jasno pa je, da bodo morali distributerji goriva, ki bodo rezerve prevzeli, te v nekaj mesecih tudi povrniti.

"V vsakem primeru bo zadeva odplačna – lahko bo preko prodaje Zavoda in potem Zavod sam kupuje nazaj, lahko pa bo šlo na posojilno pogodbo, kar pomeni, da se posodi in da čez čas ta upravičenec vrne," je v petek pojasnil direktor Zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner.

Spomnimo: bencin, dizel in kurilno olje so se nekoliko podražili s preteklim torkom, vlada pa je še višji skok cen blažila z nižanjem trošarin. Kot je napovedal minister Kumer, se bodo na stanje na trgu še naprej sproti odzivali.

Krizna skupina naj bi se sestala jutri, pregledala stanje in sprejela morebitne ukrepe. Kot je na tiskovni konferenci pred dnevi povedal minister Kumer, imajo v primeru zaostrovanja razmer v načrtu več ukrepov, ni pa povedal, katerih. Sicer pa zagotavljajo, da je zalog goriva dovolj.

Na drugi strani župani obmejnih občin Finančno upravo pozivajo, naj na mejo pošlje svoje inšpektorje, ki bi nadzirali, koliko goriva kdo odpelje čez mejo. Če tuji državljani pretiravajo in v svoje prenosne posode natočijo velike količine goriva, bi lahko ukrepal FURS, saj gre za kršitev pravil o prevozu nevarnega blaga. Omejitev znaša 240 litrov na vozilo za fizične osebe, posamezna posoda pa ne sme presegati 60 litrov. Na FURS so zagotovili, da so v preteklih dneh to poostreno nadzirali v okolici bencinskih servisov ob meji.

bencin

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Hellcat
15. 03. 2026 20.59
kaj je folk pripravljen naredit za 20EUR ??!
Sportsman74
15. 03. 2026 20.46
Wc papir je potrebno nabavit in naredit zalogo😀
LevoDesniPles
15. 03. 2026 20.52
brez straha , večina slovenistanskih državljanov in europistanskega naroda ne uporablja vvc papirja XD
Žmavc
15. 03. 2026 20.54
Pa kvas. Kvas je nujen.
LevoDesniPles
15. 03. 2026 20.40
103 dni bo ključnih XD
NeXadileC
15. 03. 2026 20.34
Malo ustvarjajo umetno pomanjkanje, malo paničarji kupujejo zaloge. Dodatno cenovna razlika pri sosedih pomaga sceni, in ekrat, ko je kolona, je zastoj, kot potrditev govoric. Začaran krog. Stavim, da pri sosedih ni pomanjkanja niti vrst.
MESE?AR
15. 03. 2026 20.30
Zakaj se jezijo? A mi pa lahko hodimo čez mejo kupovat cenejšo hrano ?
jedupančpil
15. 03. 2026 20.19
pohlep pohlep :) isto se je dogajalo z "lokalnimi prodajalci" drv, kakšne dve do 3 leta nazaj.... ni drv, ker so vsi navalili na tistih par kubikov, a drva so samevala na paletah, ker so upali na čim večji izkupiček. zdej pa gnijejo drva in palete po raznih "vrtovih"
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Parazit
Kmetija
Interesno območje
