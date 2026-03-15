Ponekod še naprej primanjkuje goriva, jezijo se na tujce

Posnetki z Goriških brd kažejo kolone vozil pred črpalkami, predvsem iz sosednje Italije, kjer je gorivo občutno dražje. Župani obmejnih občin na Koroškem medtem Finančno upravo pozivajo, naj začne nadzirati, koliko goriva tuji vozniki v kanistrih odvažajo čez mejo.

Gledalci so nam pošiljali posnetke skoraj kilometer dolge kolone vozil, ki se je vila pred eno od črpalk v Goriških brdih. Zaradi gneče se je na lokaciji občasno zglasila tudi policija, čakajoči pa so na svoj odmerek goriva čakali strpno. Predvsem gre za italijanske voznike, saj je pri njih gorivo skoraj pol evra dražje na liter. Zaradi gneče so v stiski tudi lokalni prebivalci, ki morajo poleg avtomobilov polniti še kmetijske stroje.

Na meji z Avstrijo se medtem stanje nekoliko umirja. V središču države pa goriva, kljub zagotovilom vlade, da ga je dovolj, občasno zmanjkuje predvsem na Petrolovih servisih. Da bi izboljšala oskrbo servisov, bo država postopoma sproščala rezerve naftnih derivatov. Na Petrolu so se državnim rezervam že odpovedali in pravijo, da sistemskih motenj v dobavi goriv ne beležijo. Na Molu končne odločitve še niso sprejeli.

Preverjali smo tudi, ali je mogoče dobiti kurilno olje. Na Štajerskem so na eni od lokacij povedali, da ga sicer prodajajo, a ga trenutno nimajo. Od desetih skrivaj preverjenih lokacij ga le na dveh niso imeli. Na enem od servisov so pojasnili, da je kurilnega olja zmanjkalo že včeraj, o novi dobavi pa nimajo informacij. Upajo, da bo prispelo v ponedeljek popoldne. Kot so povedali, so ga dobili v petek zvečer ob osmih, včeraj pa ga je že zmanjkalo.

Večjih težav ni niti v Ljubljani, kjer je na večini servisov kurilno olje še mogoče dobiti. A tudi tam ga na nekaterih servisih ni več. Na enem od njih so povedali, da imajo le dizel in bencin, za kurilno olje pa ne vedo, kdaj ga bodo znova dobili. Dodali so, da so gorivo po enem tednu dobili šele danes.

Zaradi prizorov pomanjkanja različnih vrst goriva v zadnjih dneh bo Zavod za blagovne rezerve predvidoma jutri sprostil zaloge.

"Vse s ciljem, da ne prihaja do teh kratkoročnih nihanj in zmanjkovanj po posameznih bencinskih servisih," je v četrtek dejal minister za energijo Bojan Kumer.

Vlada naj bi o sproščanju odločala jutri. Jasno pa je, da bodo morali distributerji goriva, ki bodo rezerve prevzeli, te v nekaj mesecih tudi povrniti.

"V vsakem primeru bo zadeva odplačna – lahko bo preko prodaje Zavoda in potem Zavod sam kupuje nazaj, lahko pa bo šlo na posojilno pogodbo, kar pomeni, da se posodi in da čez čas ta upravičenec vrne," je v petek pojasnil direktor Zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner.

Spomnimo: bencin, dizel in kurilno olje so se nekoliko podražili s preteklim torkom, vlada pa je še višji skok cen blažila z nižanjem trošarin. Kot je napovedal minister Kumer, se bodo na stanje na trgu še naprej sproti odzivali.

Krizna skupina naj bi se sestala jutri, pregledala stanje in sprejela morebitne ukrepe. Kot je na tiskovni konferenci pred dnevi povedal minister Kumer, imajo v primeru zaostrovanja razmer v načrtu več ukrepov, ni pa povedal, katerih. Sicer pa zagotavljajo, da je zalog goriva dovolj.

Na drugi strani župani obmejnih občin Finančno upravo pozivajo, naj na mejo pošlje svoje inšpektorje, ki bi nadzirali, koliko goriva kdo odpelje čez mejo. Če tuji državljani pretiravajo in v svoje prenosne posode natočijo velike količine goriva, bi lahko ukrepal FURS, saj gre za kršitev pravil o prevozu nevarnega blaga. Omejitev znaša 240 litrov na vozilo za fizične osebe, posamezna posoda pa ne sme presegati 60 litrov. Na FURS so zagotovili, da so v preteklih dneh to poostreno nadzirali v okolici bencinskih servisov ob meji.