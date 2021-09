Ponoven zagon obrata v hoški Magni v začetku naslednjega leta

Podpredsednik Magne Steyer Erwin Fandl je na sedežu hoške lakirnice omenjene avtomobilske multinacionalke skupaj z direktorjem slovenske tovarne Davidom Adamom predstavnike države in občin Hoče-Slivnica ter Miklavž na Dravskem polju obvestil o tem, da se proizvodnja po skoraj letu in pol zaradi izbruha epidemije postopoma vrača v ta obrat.

Direktor lakirnice Magne v občini Hoče-Slivnica David Adam je po sestanku povedal, da so zaposlene o ponovnem zagonu lakirnice v začetku naslednjega leta obvestili že konec prejšnjega tedna, za ta korak pa so se odločili zaradi pozitivnih splošnih razmer na avtomobilskih trgih. Po njegovih besedah načrtujejo, da bodo v Hoče vrnili vse tiste zaposlene, ki so bili zaposleni tudi v Sloveniji in začasno delajo v graški tovarni. Natančnih številk, koliko od teh jih je medtem morda že zapustilo podjetje, Adam ni izdal, je pa zagotovil, da jih je večina ostala z njimi. Prav tako ni mogel povedati, ali bodo nadaljevali z lakiranjem karoserij za Jaguarja, saj da je to odločitev vodstva Magne Steyer.

icon-expand Magnina lakirnica v Hočah. FOTO: Bobo

V tem trenutku začenjajo pogovore s svojimi največjimi dobavitelji, nato pa bodo v nekaj tednih vedeli, kakšen bo natančen načrt vnovične vzpostavitve. Glede načrtov za razvoj druge faze Magnine tovarne na tej lokaciji po njegovih besedah ta trenutek ni nič novega. Letos so postali lastniki dodatnih zemljišč, zdaj pa čakajo še na zaključek postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Nadaljevanja proizvodnje vesela tudi župana občin Hoče-Slivnica in Miklavža Srečanja s predstavniki Magne se je udeležil tudi direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jernej Salecl, ki je potrdil, da so jih seznanili z načrtovano vnovično vzpostavitvijo proizvodnje. "To nas seveda veseli, saj je gospodarsko okrevanje prisotno povsod po svetu, tudi v industrijski proizvodnji, zato je prav, da proizvodnja tudi tukaj čim prej steče," je povedal. Ker se je Magna ob odprtju obrata v Sloveniji v zameno za državno spodbudo zavezala k izpolnitvi nekaterih ciljev glede števila zaposlenih in podobno, a je te načrte vmes nekoliko upočasnil izbruh pandemije, se z investitorji glede morebitnega podaljšanja rokov zaradi vplivov krize trenutno še pogovarjajo.

icon-expand Korektno tečejo tudi postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. FOTO: Bobo