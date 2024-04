Novi ponudbi za železniško postajo v Ljubljani še vedno krepko nad 200 milijonov

Direkcija je obe ponudbi na prvem razpisu zavrnila kot previsoki, saj sta še bolj očitno presegali ocenjeno vrednost. To je direkcija takrat zastavila pri 136,6 milijona evrov brez DDV oz. 166,7 milijona evrov z davkom.

Direkcija je prvi razpis za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje objavila novembra lani. Že takrat sta ponudbi oddala konzorcij SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje. Ponudba konzorcija je znašala 260,8 milijona evrov z davkom, ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov. Brez davka je to pomenilo 203,4 milijona evrov oz. 230,3 milijona evrov.

Od gradnje nadhoda in tirne infrastrukture do nove avtobusne postaje

Osrednji del prenove železniške postaje bo predvidoma obsegal gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike in sanitarije. Skupna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano je 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem je predvidena še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani in gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.