'Popolna nevihta', politično motivirana preobrazba in 20 milijard evrov: boj za preživetje

Črni oblaki v Evropi: od Italije do Belgije in Nemčije

Volkswagen, ki je bil dolgo največji prodajalec avtomobilov na Kitajskem, trpi zaradi upada tržnega deleža in v sodelovanju s SAIC in drugimi partnerji, kot je Xpeng, razvija nove modele, s katerimi upajo, da bodo bolj konkurenčni. Skupno podjetje VW-SAIC je v letu 2023 prodalo 1,2 milijona avtomobilov, kar je 43 odstotkov manj kot na vrhuncu leta 2017.

Analitiki ugotavljajo, da evropski potrošniki oklevajo pri prehodu na baterijska električna vozila zaradi visokih začetnih stroškov in skrbi glede padca vrednosti. Cene baterijskih električnih vozil se morajo znižati, da sprožijo razcvet prodaje, so prepričani.

Ključna težava v Evropi so cene, v analizi ugotavlja Bank of America. Strošek lastništva v primerjavi z vozili z motorji na notranje izgorevanje je pač prevelik. V Nemčiji, ki velja za ključni pokazatelj evropskega trga, so cene baterijskih električnih vozil še vedno približno 20 odstotkov višje od primerljivih vozil z motorji na notranje izgorevanje, tudi po upoštevanju subvencij in popustov.

Politično motivirana preobrazba? 'Politika počne vse, da bi zmanjšala prodajo avtomobilov'

Nemški ekonomist Carsten Brzeski je za DW ocenil, da se evropska avtomobilska industrija trenutno sooča s številnimi težavami hkrati, saj se prepletajo različni problemi, kot sta okrepljena globalna konkurenca in zmanjševanje evropske konkurenčnosti.

Hans-Werner Sinn, nekdanji predsednik münchenskega inštituta Ifo, pa je zavrnil idejo, da so za vse skupaj krivi (dobro plačani) menedžerji podjetij. "Ne moremo reči, da je kdo prespal tržne trende." Se pa po njegovem ni dovolj hitro prepoznalo, "kako hitro in odločno so bile uveljavljene proelektrične politike na Kitajskem in v Evropi".

Politike, kot so evropski zeleni dogovor, prepoved motorjev z notranjim izgorevanjem v EU do leta 2035 ter vedno strožji standardi emisij voznih parkov, so v kratkem času korenito spremenile tržne pogoje, poudarja. To je industrijo prisililo na politično motivirano pot preobrazbe, pri čemer so podjetja, ki se ne prilagajajo dovolj hitro, ostala zadaj. In to v času, ko se je evropska avtomobilska industrija že tako borila s posledicami Volkswagnovega škandala z emisijami dizelskih motorjev.

Ekonomist Daniel Stelter je za Focus dejal, da situacija resnično ne bi smela nikogar presenečati, saj da je nekdanja kanclerka Angela Merkel že junija 2017 opozorila, da vidi temno prihodnost za nemško avtomobilsko industrijo. Vzpostavila se je "popolna nevihta": "Politika počne vse, da bi zmanjšala prodajo avtomobilov – avtomobili naj bi bili škodljivi, predvsem za okolje, in tako naprej. Potem smo imeli še dizelski škandal in druge dejavnike, ki so znižali povpraševanje. Poleg tega se soočamo s staranjem prebivalstva. Veliko dejavnikov prispeva k temu, da evropski trg strukturno upada, kar je v veliki meri politično motivirano. To pa je slabo za podjetja, ki imajo tukaj svoje korenine."

Brzeski pa za trenutne težave krivi neodločnost politike, ki je kasneje kolebala glede prihodnosti motorja na notranje izgorevanje. In medtem ko se je del industrije prav tako ukvarjal s tem vprašanjem, so kitajski, pa tudi francoski proizvajalci želeli izkoristiti situacijo in v avtomobilskem sektorju premagati paradnega konja: Nemčijo, kjer pa je ob EU slabe poteze vlekla še domača vlada, meni ekonomist in s prstom kaže na odpravo subvencij za električna vozila konec leta 2023.