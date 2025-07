Popusti v resnici podražitve: Shein dobil 40 milijonov evrov globe

Urad za konkurenco je v okviru skoraj leto dni dolge preiskave ugotovil, da je podjetje, ki je v Franciji prisotno od leta 2015, zvišalo cene nekaterih izdelkov, preden jih je nato znižalo v okviru popustov. V preiskavi so pri francoskem uradu ugotovili, da je bilo 11 odstotkov oglaševanih popustov, ki so jih pregledali, "v resnici zvišanje cen".

V 57 odstotkih oglaševani popusti niso predstavljali znižanja cene, v 19 odstotkih pa je bilo znižanje cen "manjše od napovedanega", navaja AFP.

V Sheinu so za AFP pojasnili, da so v dveh mesecih od takrat, ko so marca lani izvedeli za preiskavo urada, "nemudoma" izvedli potrebne popravljalne ukrepe. Kot so dodali, svoje pravne in regulativne obveznosti v Franciji jemljejo "zelo resno" ter so zavezani preglednosti.