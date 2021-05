Poraba piva strmoglavila, brez dela naj bi ostalo 800.000 ljudi

Zlasti močno je pandemija prizadela nastanitveno industrijo. Ta je po izračunih združenja lani porabila 75 milijonov hektolitrov piva, kar je 42 odstotkov manj kot leto prej.

Nekoliko je sicer zrasla prodaja piva v trgovinah, a ne dovolj, da bi nadoknadili izgube na račun zaprtja gostinskih obratov.

V združenju so izpostavili, da je pandemija terjala tudi davek pri delovnih mestih. Lani naj bi v celotni pivovarski dobavni verigi brez dela ostalo 800.000 ljudi. To predstavlja tretjino vseh delovnih mest.

Da so občutili posledice pandemije, pa so že pred časom sporočili upravljavci žalske fontane piva, ki so lani prodali 23.400 vrčkov piva, medtem ko so od otvoritve leta 2016 na letni ravni prodali od 40.000 do 50.000 vrčkov. Upad prodaje je posledica epidemije. A če bodo letos ponovili lansko prodajo, bodo z obiskom zadovoljni, je takrat povedal direktor žalskega ZKŠT Boštjan Štrajhar.

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je v letošnji, šesti sezoni, ki se je začela minulo soboto, pripravil nekaj novosti. Letos se bo tako na fontani piv predstavilo 27 slovenskih craft pivovarjev, ki varijo piva s slovenskim hmeljem.

Fontana je tako po Štrajharjevi oceni stična točka slovenskih craft pivovarjev. V vseh letih od otvoritve se je na njej predstavilo že več kot 50 mikropivovaren, skupno pa je bilo prodanih več kot 213.000 vrčkov piva.