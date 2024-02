Poraba zemeljskega plina v Evropi lani najmanjša v desetletju

Vseeno države hitijo z gradnjo nove LNG infrastrukture. Od februarja deluje osem novih uvoznih terminalov, medtem ko naj bi jih še nadaljnjih 13 začelo delovati do leta 2030. "To pomeni, da bi bila lahko skupna zmogljivost evropskih terminalov za LNG trikrat večja od pričakovanega povpraševanja po LNG do konca desetletja," ocenjujejo na inštitutu.

Vodilna energetska analitičarka pri IEEFA Ana Maria Jaller-Makarewicz meni, da je evropski energetski sistem dve leti po začetku ruske invazije na Ukrajino bolj raznolik in odporen. Kriza pa je po njenem mnenju Evropo tudi spodbudila k nadaljnjemu zmanjševanju povpraševanja po plinu.

Če je Evropa uspela zmanjšati uvoz ruskega plina po ceveh, pa so se ruske pošiljke LNG povečale. "Med letoma 2021 in 2023 se je ruska dobava LNG v Evropo povečala za 11 odstotkov," so zapisali v poročilu in dodali, da je 80 odstotkov evropskega uvoza ruskega LNG šlo v Španijo, Francijo in Belgijo. Največ LNG se je sicer uvozilo iz ZDA, kar po mnenju mednarodne skupine predstavlja tveganje za novo odvisnost.

Inštitut je ocenil še, da bo povpraševanje po LNG doseglo vrhunec leta 2025, in sicer zaradi nadaljnje uporabe sončne in vetrne energije, prehoda s plinskih kotlov na toplotne črpalke za ogrevanje domov in dodatnih ukrepov za učinkovito rabo energije.