Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Porsche umika naročila, dobavitelj v insolventnost

Berlin, 03. 07. 2026 11.15 pred 2 urama 2 min branja 27

Avtor:
N.Š.
Porsche

Nemški avtomobilski dobavitelj Weber Magdeburg GmbH bo 1. oktobra začel postopek insolventnosti, potem ko bo do konca septembra izgubil vsa naročila avtomobilskega proizvajalca Porsche. Brez največjega naročnika podjetje ne more več zagotavljati poslovanja, ogroženih pa je najmanj 140 delovnih mest v Magdeburgu. Težave nemške avtomobilske industrije se tako nadaljujejo.

Podjetje za Porsche med drugim izdeluje glave motorjev. A zdaj se je zgodil preobrat. Naročila je prevzel drug dobavitelj iz nemške zvezne dežele Turingije. Po navedbah sindikata IG Metall naj bi bil eden od razlogov za menjavo nižji stroški proizvodnje pri novem dobavitelju, ki zaposlenih ne plačuje po kolektivni pogodbi.

Weber naj bi po prvotnih načrtih za Porsche glave motorjev izdeloval vse do leta 2032, vendar je avtomobilski proizvajalec odločitev spremenil. Izguba naročil pomeni tudi izgubo ključnega vira prihodkov, zato je podjetje napovedalo začetek postopka insolventnosti s 1. oktobrom.

To je že četrti večji primer finančnih težav avtomobilskih dobaviteljev v nemški zvezni deželi Saška - Anhalt v zadnjih mesecih. Pred tem so v insolventnost zdrsnili tudi družbe Boryszew Kunststofftechnik Deutschland (BKD), Bohai Automotive in skupina Schlote.

Zaposleni v Magdeburgu se z usodo podjetja ne nameravajo sprijazniti. Skupaj s sindikatom IG Metall bodo prihodnji teden odločali o morebitnih ukrepih za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Po besedah predstavnika sindikata Andrea Vossa bodo storili vse, da bi za obrat našli rešitev.

Weber Magdeburg GmbH je del skupine Albert Weber s sedežem v Markdorfu. Skupina zaposluje okoli 900 ljudi na devetih lokacijah ter izdeluje glave motorjev, motorne bloke in ohišja menjalnikov. Poleg obrata v Magdeburgu bi lahko insolventnost prizadela tudi lokaciji v Markdorfu in Neuenbürgu.

Preberi še Kriza dobaviteljev nemške avtomobilske industrije: najnižji zaslužki
V Mahleju poudarjajo, da so ukrepi nujni zaradi zaostrenih razmer v avtomobilski industriji in preobrazbe podjetja.
V Mahleju poudarjajo, da so ukrepi nujni zaradi zaostrenih razmer v avtomobilski industriji in preobrazbe podjetja.
FOTO: Bobo

Pri Mahleju odpuščanj za zdaj ne bo

Medtem je podjetje Mahle sklenilo dogovor z delavci, s katerim bodo do konca leta 2029 preprečili prisilna odpuščanja.

Dogovor zaposlenim zagotavlja več let delovne varnosti, vendar bodo morali v zameno sprejeti občutne finančne odpovedi. Približno 4.000 zaposlenih v administraciji in razvoju bo ostalo brez dela božičnice in regresa oziroma bosta ta znižana, zamaknilo se bo tudi načrtovano zvišanje plač, zmanjšani pa bodo še nekateri dodatki in nagrade. K finančnim prihrankom bodo prispevali tudi zaposleni zunaj kolektivnega sistema plač.

V Mahleju poudarjajo, da so ukrepi nujni zaradi zaostrenih razmer v avtomobilski industriji in preobrazbe podjetja. Izvršni direktor Arnd Franz je dejal, da bodo prispevki zaposlenih okrepili konkurenčnost družbe in omogočili prilagoditev novim razmeram na trgu.

Sindikat IG Metall dogovor označuje za boleč, a odgovoren kompromis. Po njihovih besedah zaposleni plačujejo visoko ceno za ohranitev delovnih mest, hkrati pa podjetje pridobiva čas za izvedbo prestrukturiranja.

Mahle, ki zaposluje okoli 68.000 ljudi po svetu, od tega približno 10.000 v Nemčiji, je lani napovedal obsežno prestrukturiranje, maja letos pa tudi zaprtje obrata v Neustadtu an der Donau na Bavarskem.

Preberi še VW: Slovo znanih modelov, do 2030 50.000 delovnih mest manj
avtomobilska industrija nemčija odpuščanja

Najmanj brezposelnih po letu 1990: največ prostih delovnih mest v šolstvu

Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji clio

24ur.com Kriza dobaviteljev nemške avtomobilske industrije: najnižji zaslužki
24ur.com Volkswagen razmišlja o zapiranju tovarn, ogrožena so delovna mesta
Cekin.si Vsako tretje nemško podjetje poroča o manku naročil
Cekin.si Nemška kriza: stečaji podjetij dosegli vrhunec
24ur.com Zapiranje Volkswagnovih tovarn: 'V Nemčiji nismo dovolj produktivni'
24ur.com Rdeči alarm v nemški avtomobilski industriji: ob sedem odstotkov delovnih mest
24ur.com Nemški Bosch namerava ukiniti 1500 delovnih mest
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
03. 07. 2026 13.50
Z začudenjem smo gledali prve Mazde, Toyote in Nissane v Jugoslaviji, kasneje Hyunday Pony, ... Danes gledamo Kitajska vozila. Juzri bodo ostali samo še kitajci in Japonci. Spomnimo se fotoaparatov in objektivov, samo še Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, ... In Leica naredi še kak prestižen model. Taka je pot.
Odgovori
0 0
nelika123
03. 07. 2026 13.50
Eu politika zafurala nemcijo,kmal bodo se kmete....pol pa jokajo
Odgovori
0 0
BUONcaffee
03. 07. 2026 13.45
Nekoč so kraljevala podjetja katera so se ukvarjala z transportom z konji in kočijami. Vlagali so denar v konje, kočije, bilo je še polno teh kateri so se neposredno ukvarjali z tem, pa tudi tisti kateri so vlagali denar v hleve ob cestah na raznih počivališčih, do izdelovalcev kočij, usnjarjev itd. Mnogi so vlagali denar v ta podjetja v obliki delnic . Dokler se ni pojavila parna lokomotiva. Vse se je podrlo. Mnogi so ves vložen denar čez noč izgubili in propadli. Danes nove tehnologije izpodrivajo stare. Svet se spreminija, tako je.
Odgovori
+1
1 0
BARABIN123
03. 07. 2026 13.45
Nemška avtoindustrija ima previsoke plače. Zato bo tudi propadla.
Odgovori
0 0
vednokontra
03. 07. 2026 13.38
Nevednežem, ki jim je vse preprosto in enostavno in v svoji majhnosti in zavisti privoščijo zapiranja v Nemčiji ali pri Porche ju. Del istega trga je tudi Slovenija in Nemčija je največji izvozni partner. Samo maloumlje državnega uradnika, ki kupuje na Temuju ali Alibabi, ne razume, da gospodarstvo EU z vsemi socijalnimi dajatvami in omejitvami ni konkorenčno izdelkom, ki jih delajo delavci 12 ur,6 dni v tednu, ki ne podlegajo okeljevarstvenim standardom in ki so izdatno subvencionirani s strani Države. Kitajska se srečuje z izrednim manjšanjem domače porabe, politika enaga otroka zaradi katere se obseg prebivalstva zmanjša za 56 miljonov letno. Rešitev vidijo v agresivnem izvozu, ker USA ne morejo zlomiti zaradi Trampovih carin, lomijo EU, ostali svet pa so že zlomili. Ko bodo opravili z EU, boste tudi vi delali 12/6/355 dni , ne kot sedaj 3 dni po 6 ur na teden.
Odgovori
+2
4 2
followme
03. 07. 2026 13.44
Jaz ze 27 let po 12h
Odgovori
+2
2 0
Justice4all
03. 07. 2026 13.46
Raje v vojno z Rusijo...Ne obstajajo nevedneži,nego pametni prepotentneži....Svet gre dalje tudi brez nas....BRICS ponuja odgovor...
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
03. 07. 2026 13.37
Enako kot naftna kriza katera je pokopala ameriško avtomobilsko industrijo, bo ta električna energija sedaj pokopala Evropsko. Zgleda da bodo Kitajci vodilini v tem. Ne se obremenjevati kdo bo, nekdo pač bo. Važno, da bodo avtomobili dostopni za vsakega in da bo dovolj polnilnic.
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
03. 07. 2026 13.35
Zaposleni v Magdeburgu se z usodo podjetja ne nameravajo sprijazniti. Skupaj s sindikatom IG Metall bodo prihodnji teden odločali o morebitnih ukrepih za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Po besedah predstavnika sindikata Andrea Vossa bodo storili vse, da bi za obrat našli rešitev. - - - no, to je pa razlike med njimi in nami. Evo jo, pa nisem fan _NEmcev, delam z njimi že več kot 20 let in nikoli nisem razumel, zakaj ena južna Evropa ne more doseči to, kar so oni, ker je dejstvo, da vse resurse imamo, oz. smo imeli, dokler nas ravno tile močni kapitalski centri niso uničili od 1991 naprej.
Odgovori
-1
0 1
Justice4all
03. 07. 2026 13.47
Bodo poklicali VDL....
Odgovori
0 0
Primarij
03. 07. 2026 13.32
Von der sranje, bo unicila celo Eu. Namesto da bi reševali gospodarske družbe posilja denar v Ukraino
Odgovori
+2
5 3
BUONcaffee
03. 07. 2026 13.17
Nekoč je bila znamka Škoda vrh avtomobilske industrije, nakar zaradi političnih dogodkov ob koncu 60. let je postala dno avtomobilske industrije, po 90. letih pa so jo odkupili Nemci da ji bi povrnili kvaliteto in slavo, pa kljub temu jo nekateri še vedno gledajo kot slabo znamko. Nekoč so v svetu kraljevale 3 blagovne znamke in sicer Ford, Crisler in Cevrolet vse do naftne krize katera jih je pokopala. Danes so te tr znamke le senca avtomobilov.
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
03. 07. 2026 13.35
Dobr, no... tisto v prvem stavku bi lahko dal vsaj v narekovaje, če si že moral o tem pisati. Drži, da je vsa češka strojna industrija (pa tudi slovaška in poljska) kotirala v svetovnem merilu zelo visoko, nikoli pa niso bili "vrh".
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
03. 07. 2026 13.38
Tudi Ukrajinci so znani po izrednih tehničnih sposobnosti in to jih trenutno rešuje.
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
03. 07. 2026 13.51
Ajin Prenn@ češka je bils med prvo in drugo svetovno vojno industrijsko najbolj razita država na svetu. Je pa že prej bila na svetovnem vrhu. Tako, da se malo informiraj, da boš vedel.
Odgovori
0 0
Pravičnik
03. 07. 2026 13.16
Sepravi lahko pricakujemo 3. sv. vojno. Svaboti bodo mogli preusmeriti biznis na orozje…
Odgovori
+2
3 1
Aijn Prenn
03. 07. 2026 13.35
Se že nekaj let preživljajo s tem poslom.
Odgovori
+1
1 0
peT99
03. 07. 2026 13.14
sindikat pač poudarja odsotnost kolektivne pogodbe predvsem zato, ker ga zanima zaščita delavskih pravic in plač. Porsche pa je verjetno odločitev sprejel na podlagi celotne ekonomske slike....kolektivna pogodba lahko prispeva k nižji ceni ponudbe, zelo malo verjetno pa je, da bi sama po sebi odločila večmilijonski dobaviteljski posel.... pamet v glavo.
Odgovori
0 0
peT99
03. 07. 2026 13.15
v Nemčiji marsikatero podjetje sicer ni formalno vezano na kolektivno pogodbo... vendar zaradi trga dela zaposlenim vseeno plačuje podobne plače kot podjetja, ki so vključena v kolektivni sistem... tako da...
Odgovori
0 0
lesenles
03. 07. 2026 13.13
Ni panike. EU paraziti delajo z polno paro so novega izuma kot je bil stoletni izum zamašek na plastenki. V svetu nam zavidajo kako smo napredni v Evropi.
Odgovori
+2
4 2
klop12
03. 07. 2026 13.10
konc ere precenjenih avtovčkov
Odgovori
+3
4 1
BUONcaffee
03. 07. 2026 13.10
Tako je, ni kej. Veliki postajajo majhni in nepomembni. Tehnologija se spreminja, prihajajo novi igralci na sam vrh avtomobilske industrije. Vsaka znamka doseže svoj vrhunec in temu sledi padec. Velja za vse panoge.
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
03. 07. 2026 13.05
Tako pač je, ko se pojavijo Kitajci, ki naredijo tehnično naprednejši in bolj kvaliteten avto za manj denarja. Enako se je pred 35 leti zgodilo v Sloveniji v TAMu, ko po razpadu Jugoslavije kamioni izdelani v Mariboru niso več bili konkurenčni zahodnim tovornjakom.
Odgovori
+5
5 0
BBcc
03. 07. 2026 13.08
Cenejši ja. To pa je vse. Kvaliteta pa gre skozi. Potem pa novega. Japonec je avtomobil. Vse ostalo je trenutno čungalunga.
Odgovori
+1
4 3
SpamEx
03. 07. 2026 13.12
Enako se je pred 35 leti zgodilo z bormašinami in podobnim orodjem ko so kitajski izdelki pričeli prihajati na tržišče. Kar naenkrat je bil nakup bormašine čisto poceni
Odgovori
+2
2 0
Kaj_je_res
03. 07. 2026 13.01
Nemci so sami sebe ubili z odrezanjem ruskega plina, zaprtjem nukleark in preganjanjem klasičnih motorjev
Odgovori
+4
8 4
Patriot79
03. 07. 2026 13.00
Zeleni prehod oz nateg po evropsko...
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
Španija ali Jadran? Ena fotografija je znova odprla razpravo o cenah dopusta
Španija ali Jadran? Ena fotografija je znova odprla razpravo o cenah dopusta
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763