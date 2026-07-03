Porsche umika naročila, dobavitelj v insolventnost

Podjetje za Porsche med drugim izdeluje glave motorjev. A zdaj se je zgodil preobrat. Naročila je prevzel drug dobavitelj iz nemške zvezne dežele Turingije. Po navedbah sindikata IG Metall naj bi bil eden od razlogov za menjavo nižji stroški proizvodnje pri novem dobavitelju, ki zaposlenih ne plačuje po kolektivni pogodbi.

Weber naj bi po prvotnih načrtih za Porsche glave motorjev izdeloval vse do leta 2032, vendar je avtomobilski proizvajalec odločitev spremenil. Izguba naročil pomeni tudi izgubo ključnega vira prihodkov, zato je podjetje napovedalo začetek postopka insolventnosti s 1. oktobrom.

To je že četrti večji primer finančnih težav avtomobilskih dobaviteljev v nemški zvezni deželi Saška - Anhalt v zadnjih mesecih. Pred tem so v insolventnost zdrsnili tudi družbe Boryszew Kunststofftechnik Deutschland (BKD), Bohai Automotive in skupina Schlote.

Zaposleni v Magdeburgu se z usodo podjetja ne nameravajo sprijazniti. Skupaj s sindikatom IG Metall bodo prihodnji teden odločali o morebitnih ukrepih za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Po besedah predstavnika sindikata Andrea Vossa bodo storili vse, da bi za obrat našli rešitev.

Weber Magdeburg GmbH je del skupine Albert Weber s sedežem v Markdorfu. Skupina zaposluje okoli 900 ljudi na devetih lokacijah ter izdeluje glave motorjev, motorne bloke in ohišja menjalnikov. Poleg obrata v Magdeburgu bi lahko insolventnost prizadela tudi lokaciji v Markdorfu in Neuenbürgu.