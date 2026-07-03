Porsche umika naročila, dobavitelj v insolventnost

Podjetje za Porsche med drugim izdeluje glave motorjev. A zdaj se je zgodil preobrat. Naročila je prevzel drug dobavitelj iz nemške zvezne dežele Turingije. Po navedbah sindikata IG Metall naj bi bil eden od razlogov za menjavo nižji stroški proizvodnje pri novem dobavitelju, ki zaposlenih ne plačuje po kolektivni pogodbi.
Weber naj bi po prvotnih načrtih za Porsche glave motorjev izdeloval vse do leta 2032, vendar je avtomobilski proizvajalec odločitev spremenil. Izguba naročil pomeni tudi izgubo ključnega vira prihodkov, zato je podjetje napovedalo začetek postopka insolventnosti s 1. oktobrom.
To je že četrti večji primer finančnih težav avtomobilskih dobaviteljev v nemški zvezni deželi Saška - Anhalt v zadnjih mesecih. Pred tem so v insolventnost zdrsnili tudi družbe Boryszew Kunststofftechnik Deutschland (BKD), Bohai Automotive in skupina Schlote.
Zaposleni v Magdeburgu se z usodo podjetja ne nameravajo sprijazniti. Skupaj s sindikatom IG Metall bodo prihodnji teden odločali o morebitnih ukrepih za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Po besedah predstavnika sindikata Andrea Vossa bodo storili vse, da bi za obrat našli rešitev.
Weber Magdeburg GmbH je del skupine Albert Weber s sedežem v Markdorfu. Skupina zaposluje okoli 900 ljudi na devetih lokacijah ter izdeluje glave motorjev, motorne bloke in ohišja menjalnikov. Poleg obrata v Magdeburgu bi lahko insolventnost prizadela tudi lokaciji v Markdorfu in Neuenbürgu.
Pri Mahleju odpuščanj za zdaj ne bo
Medtem je podjetje Mahle sklenilo dogovor z delavci, s katerim bodo do konca leta 2029 preprečili prisilna odpuščanja.
Dogovor zaposlenim zagotavlja več let delovne varnosti, vendar bodo morali v zameno sprejeti občutne finančne odpovedi. Približno 4.000 zaposlenih v administraciji in razvoju bo ostalo brez dela božičnice in regresa oziroma bosta ta znižana, zamaknilo se bo tudi načrtovano zvišanje plač, zmanjšani pa bodo še nekateri dodatki in nagrade. K finančnim prihrankom bodo prispevali tudi zaposleni zunaj kolektivnega sistema plač.
V Mahleju poudarjajo, da so ukrepi nujni zaradi zaostrenih razmer v avtomobilski industriji in preobrazbe podjetja. Izvršni direktor Arnd Franz je dejal, da bodo prispevki zaposlenih okrepili konkurenčnost družbe in omogočili prilagoditev novim razmeram na trgu.
Sindikat IG Metall dogovor označuje za boleč, a odgovoren kompromis. Po njihovih besedah zaposleni plačujejo visoko ceno za ohranitev delovnih mest, hkrati pa podjetje pridobiva čas za izvedbo prestrukturiranja.
Mahle, ki zaposluje okoli 68.000 ljudi po svetu, od tega približno 10.000 v Nemčiji, je lani napovedal obsežno prestrukturiranje, maja letos pa tudi zaprtje obrata v Neustadtu an der Donau na Bavarskem.
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