Portal, ki razkriva vrednost, najemnine in davek nepremičnin

"Modro prikazane vrednosti na zemljevidu so podpovprečne, rdeče oziroma oranžne pa so tiste najvišje vrednosti. Da bo ljudem takoj skočilo v oči, kje so kakšne zanimive nepremičnine, morda se bo pa nekdo tudi vprašal, zakaj so tukaj tako velike vrednosti," pravi Šimnovec.

Marsikoga je sicer ob ogledu spletne strani očitno zaskrbelo, od kod črpajo podatke. Iz pisarne Informacijskega pooblaščenca so namreč sporočili, da so glede objave podatkov na spletni strani prejeli več prijav in bodo zadevo zato tudi preverili, da pa vse kaže, da gre izključno za podatke Geodetske uprave.

Tudi v podjetju mirijo: "Vključeni podatki so le javno dostopni podatki. Ne vključujejo osebnih podatkov, vključujejo pa točno lokacijo. Treba je povedati, da so ti podatki že vrsto let dobavljivi."