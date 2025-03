Posebna obravnava invalidskih podjetij, Farme Ihan postale strateška naložba

Do predloga sprememb oz. nove strategije – po zakonu o Slovenskem državnem holdingu (SDH) lahko DZ strategijo spremeni le s sprejetjem nove strategije–- prihaja po odmevni zgodbi glede usode škofjeloškega invalidskega podjetja CSS. Gre za eno od dveh invalidskih podjetij v neposredni lasti države, poleg CSS je to še podjetje Bodočnost Maribor.

Kot so sporočili z vlade, cilj takšnih podjetij kljub portfeljski naravi ni le doseganje gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje. Strategija bo tako predvidoma opredelila strateške usmeritve oz. cilje pri upravljanju invalidskih podjetij v večinski neposredni in posredni državni lasti. Med slednjimi so denimo invalidska podjetja v lasti Slovenskih železnic, Premogovnika Velenje in Luke Koper.

Cilj je skrbno, pregledno, gospodarno in družbeno odgovorno upravljanje, s katerim bi dosegli ustrezen donos za zagotavljanje dostojnega in varnega dela invalidov. Predvideno je resno spremljanje poslovanja teh podjetij in skrb za prilagajanje poslovnih načrtov in strategij za zagotavljanje dolgoročno pozitivnega poslovanja.

Namen je zaščita delovnih mest invalidov in izvajanje upravljavskih aktivnosti, kot bi šlo za strateške naložbe, vključno z morebitnim povečanjem osnovnega kapitala.

SDH bi moral v primeru zahteve ministra preprečiti likvidacijo družbe

SDH bi moral zaradi strateškega cilja v primeru zahteve pristojnega ministra skladno z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov preprečiti likvidacijo družbe. Kot skrajni ukrep bi moral izvesti vse potrebne aktivnosti, da država kot lastnica s ciljem nadaljnjega poslovanja dokapitalizira invalidsko podjetje. To bi se zgodilo tudi v primerih, ko dokapitalizacija ne bi bila ekonomsko upravičena, tudi s pripojitvijo ali spojitvijo teh podjetij k drugim invalidskim podjetjem v neposredni ali posredni lasti države v upravljanju SDH.

Likvidacija ali stečaj bi bila kot skrajna ukrepa dopustna samo na podlagi dokazanih utemeljitev, da invalidsko podjetje ne bi moglo poslovati pozitivno niti ob prilagoditvi poslovnega načrta ali strategije. Pri tem bi moral SDH zagotoviti, da družba pred sprejetjem takšne odločitve to predstavi zaposlenim invalidom in si kot družbeno odgovoren upravljavec prizadeva z njimi uskladiti in realizirati kontinuiteto njihove nadaljnje zaposlitve.

Likvidacijo ali prodajo invalidskega podjetja bi moral SDH predhodno predvideti v letnem načrtu upravljanja naložb.

Nova strategija bi upoštevala tudi spremenjene okoliščine, ki so nastale po sprejetju zadnje strategije julija lani ter so povezane s posameznimi naložbami in zakonskimi novostmi.