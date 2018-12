Poškodovani deli niso bili več v garanciji

Poškodovani deli hidravličnih pogonov ventilov, ki so bili poškodovani v požaru, ki je na šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj (Teš) izbruhnil v noči na nedeljo, niso bili več v garanciji. Kot je za 24ur.com pojasnila Natalija Grebenšek iz Teš 6, stroški za enkrat še niso znani. "Izbrali smo najcenejšega dobavitelja, deli prispejo v roku dveh dni, nato bo sledila montaža," je povedala Grebenškova. Kolikšna je cena naročenih novih delov, nam niso razkrili. So pa poudarili, da bodo celotni stroški znani po zaključku del– torej po nakupu in montaži poškodovane opreme.

V času popravila bo šesti blok miroval

Ekipa tehnikov in vzdrževalcev medtem nadaljuje z odpravo okvare, zaradi katere je obratovanje bloka ustavljeno. Ker pa je od petka zaradi vzdrževalnih del že sicer načrtovana zaustavitev bloka, bo miroval tudi čez praznike. Obratovati naj bi začel 3. januarja.

Po navedbah celjske policije je tuja krivda pri požaru izključena. Nedeljska okvara na šestem bloku zaradi hitrega in uspešnega ukrepanja gasilcev in vzdrževalcev sicer ni povzročila večje materialne škode.

V Tešu 6 so ponovili, da je oskrba s toploto v Šaleški dolini v teh in naslednjih prazničnih dneh zagotovljena z obratovanjem plinskega bloka in petega bloka Teša.