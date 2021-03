Poskus, da bi Ever Given premaknili sredi visoke plime, je spodletel

Kot so sporočili pristojni, so včeraj odstranili okoli 20.000 ton usedlin, ladjo pa so skušali premakniti s pomočjo 14 vlačilcev. General Osama Rabie , predsednik uprave Sueškega prekopa, je dejal, da je pod ladjo le začela teči voda. "Pričakujemo, da bi se lahko ladja kadar koli premaknila s kraja, kjer je," je dejal na novinarski konferenci. Dodal je še, da upa, da ne bo treba odstraniti katerega od 18.300 zabojnikov na krovu.

Ladja Ever Given je nasedla v torek in ustavila promet skozi kanal, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo. Logistični velikani imajo zdaj dve možnosti – ali čakajo na ponovno odprtje prekopa ali pa svoje ladje pošljejo mimo južnega dela Afrike. K tej možnosti se med drugim nagibata Maersk in Hapaq-Lloyd. Tudi to sicer ni poceni možnost, saj med drugim pomeni večjo porabo goriva. Nekaj analitikov ocenjuje, da bi to povečalo stroške transporta za od 15 do 20 odstotkov.

Analitiki pa tudi poudarjajo, da okoli 90 odstotkov pošiljk ni zavarovanih za primer zamud. Pravniki bodo imeli tako verjetno polne roke dela z dokazovanjem, kdo je kriv za zamude in bi moral prevzeti stroške. Sicer pa bo že sama splovitev nasedle ladje po nekaterih ocenah stala več milijonov dolarjev.

Kaj je krivo za kaos v prekopu, še ni povsem jasno. "Močan veter in vremenski dejavniki niso bili glavni razlog, da je ladja nasedla. Lahko bi šlo tudi za tehnično ali človeško napako," pravi Rabie.

Več kot 150 let star Sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okoli 10 odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je skozi prekop plulo skoraj 19.000 ladij.