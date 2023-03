Poslanci mirijo, analitiki opozarjajo: 'Težave bančništva se lahko razširijo'

Delnice nemške multinacionalne investicijske banke in družbe za finančne storitve Deutsche Bank že tretji dan zapored padajo. V zadnjem mesecu pa so izgubile več kot petino svoje vrednosti. Do padca vrednosti delnic prihaja po tem, ko je banka nepričakovano povišala stroške kreditnega tveganja. Ti dogodki pa sledijo že tako pestrim razmeram v svetovnem bančništvu. Zaskrbljenost, ki je sledila nujnemu reševanju švicarske Credit Suisse, ki jo je nato odkupil UBS, se je še poglobila, ko je ameriška centralna banka Federal Reserve dodatno zaostrila monetarno politiko.

Švicarski in svetovni regulatorji ter centralne banke so sicer upali, da bo prodaja banke Credit Suisse domačemu tekmecu pomagala umiriti trge, vendar vlagatelji očitno še vedno niso prepričani, da bo ta posel zadostoval za obvladovanje napetosti v bančnem sektorju. Padec delnic v nemški Deutsche Bank je tako zaskrbljenost glede stabilnosti evropskih bank še okrepila. Delnice Deutsche Bank, ki kotirajo na borzi v Frankfurtu, so se dopoldne znižale za 14 odstotkov, a so popoldne svoje izgube zmanjšale. Na koncu dne so beležile 8,6-odstotni padec.

icon-expand Delnice nemške multinacionalne investicijske banke in družbe za finančne storitve Deutsche Bank že tretji dan zapored padajo. FOTO: AP

Delnice sicer padajo že tri dni zapored in so v zadnjem mesecu izgubile petino svoje vrednosti. Analitiki padec pripisujejo zamenjavi kreditnega tveganja – obliki zavarovanja imenitnikov obveznic podjetja za primer neplačila – ki so v četrtek zvečer poskočile na 173 bazičnih točk. V sredo so te znašale 142. Hitro so se prodale tudi t. i. AT-1 obveznice, ki so instrument dodatnega temeljnega kapitala in predstavljajo kapital najvišje kakovosti. Danes je devetodstotni padec vrednosti delnic beležila tudi nemška Commerzbank, delnice bank Credit Suisse, Societe Generale in UBS so vse padle za nekaj več kot sedem odstotkov, vrednosti delnic bank Barclays in BNP Paribas pa so padle za več kot šest odstotkov.

icon-expand Delnice Deutsche Bank so v zadnjem mesecu izgubile več kot petino svoje vrednosti. FOTO: Profimedia

Deutsche bank je sicer konec leta 2022 beležila pet milijard evrov letnega čistega dobička, kar je 159 odstotkov več kot leto prej. Konec leta je njen količnik likvidnostnega kritja znašal 142 odstotkov, količnik neto stabilnega financiranja pa 119 odstotkov. Te pozitivne številke zato niso sprožale zaskrbljenosti glede solventnosti ali likvidnostnega položaja banke. 'Evropski bančni sistem je odporen na motnje' Spričo današnjega padca vrednosti delnic nemške banke Deutsche Bank je premier Robert Golob poudaril, da je evropski bančni sistem enako stabilen ne glede na tovrstno dnevno nihanje. Dodal je, da to prav tako ni posledica stanja v sistemu. Kot je premier pojasnil, sta jim predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde in predsednik evroskupine Paschal Donohoe predstavila analizo stanja v evropskem bančnem sistemu in v čem se razlikuje od konkretnih primerov v ZDA in v Švici, kjer se je v težavah znašlo več bank. "Na podlagi predstavljenega smo enotno zaključili, da je evropski bančni sistem odporen na motnje, ki smo jim bili priča, da so vsi parametri – od likvidnosti do kapitalske ustreznosti in podobno – zelo znotraj predpisanih omejitev. In ravno zaradi pravil, ki veljajo v evropskem bančnem sistemu, ki so bistveno bolj stroga od pravil v omenjenih dveh državah, smo lahko v resnici mirni," je povedal v izjavi za slovenske novinarje.

Po premierjevih besedah pa je odporen tudi slovenski bančni sistem. Tudi nemški kancler Olaf Scholz je danes v Bruslju zatrdil, da ga dogajanje okoli Deutsche Bank ne skrbi. "Deutsche Bank je temeljito reorganizirala in posodobila svoj poslovni model ter je zelo dobičkonosna banka," njegove besede povzema CNBC.