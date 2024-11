Poslanci SD: Črtajte člen, ki prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev

Pritožbam zaradi pravilnika o učinkoviti rabi energije, ki po novem letu prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in nekaterih drugih grelnih naprav, ni videti konca. V negotovosti so uporabniki, prodajalci, monterji, zdaj pa je na pristojno ministrstvo pobudo poslala tudi poslanska skupina SD. Ministrstvo pozivajo, naj nemudoma razveljavi 17. člen pravilnika in s tem zagotovi pravičen zeleni prehod ter zaščiti socialno najšibkejše skupine.

OGLAS

V Pravilniku o učinkoviti rabi energije, ki je bil sprejet v začetku maja 2022, sta ključna 17. in 22. člen. Prvi namreč določa, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, ni dovoljena. Drugi člen pa določa datum začetka prepovedi. Z novim letom tako prepoveduje vgradnjo nekaterih naprav, ki neposredno uporabljajo elektriko za ustvarjanje toplote. Kot je več sogovornikov poudarilo že v naši včerajšnji oddaji 24UR novi pravilnik v popolni negotovosti pušča tako uporabnike kot prodajalce in monterje. Alternativa električnemu bojlerju je sicer toplotna črpalka, a ta ni primerna za vsak prostor, sploh ne za manjša stanovanja, prav tako pa predstavlja tudi velik finančni udarec.

Na slednje so danes opozorili tudi v poslanski skupini Socialnih demokratov. "Takšna ureditev je izredno problematična iz vidika enakovredne obravnave in pravičnosti zelenega prehoda," so poudarili v dopisu, ki so ga poslali na ministrstvo za naravne vire. Problematična se jim zdi prepoved, ki ni omejena zgolj na novogradnje, temveč se uvaja tudi v primeru prenove in vzdrževanja obstoječih stavb. S tem pa stanovalci večstanovanjskih stavb v primeru okvare bojlerja tega ne bodo mogli zamenjati,"razen če je električna energija pridobljena iz obnovljivih virov energije". Kot so dodali, končni odjemalci praviloma nimajo univerzalno zagotovljene možnosti za odkup električne energije iz obnovljivih virov pri distributerjih energije . V večstanovanjskih stavbah je to domena upravnika, zato se jim zdi takšna ureditev diskriminatorna.

Bojler FOTO: Shutterstock icon-expand