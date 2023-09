Posledic pandemije in vojne potniški promet letalske družbe ni preživel

Med razlogi za težave je letalska družba izpostavila gospodarske posledice, ki sta jih prinesli pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini. Močno so jih obremenile tudi visoke cene goriva in inflacija.

V Air Belgium so pojasnili, da bodo do 3. oktobra potniške lete izvedli po načrtu, medtem ko bodo potnikom, ki so kupili vozovnice za po tem datumu, vrnili kupnino.