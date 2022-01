Posledice Janševih izjav: preklici pogodb in izstopi iz naložb

V luči izjav premierja Janeza Janše glede Tajvana so slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že prejela odzive partnerjev iz azijske velesile, so navedli v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Podjetja namreč preklicujejo pogodbe in tudi izstopajo iz dogovorjenih naložb.

Po pojasnilih sveta, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, vodi pa ga Žiga Vavpotič, so nekatera podjetja prejela preklice pogodb o nakupu, nekatera sporočila o ukinitvi fizične ali spletne prodaje izdelkov, nekatera pa poročajo, da so kitajski partnerji izstopili iz že dogovorjenih poslovnih naložb.

Spet druga podjetja so spremljala izkušnje Litve, kjer se je zaradi spora s Kitajsko močno zaostril carinski postopek z največjim azijskim gospodarstvom, in poskušajo svoje delovanje preusmeriti čez druge države EU. "Pri mednarodnem sodelovanju gre v največji meri za stabilnost poslovnega okolja in takoj, ko se to zamaje, gospodarstvo občuti posledice," so jasni v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Izvršni odbor sveta je po številnih odzivih, ki so jih sprožile izjave premierja Janše glede Tajvana, že v sredo poudaril pomembnost stabilnih političnih odnosov za poslovno okolje v obeh državah in za napredovanje gospodarske izmenjave. Poudarili so, da morajo gospodarski odnosi ostati nespolitizirani.

icon-expand Slovenski premier Janez Janša je v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev".

Danes so zapisali, da je Slovenija izvozno naravnano gospodarstvo, Kitajska pa eden od njenih največjih partnerjev zunaj EU. V času gospodarskega okrevanja po koronski krizi ni v interesu gospodarstva nič, kar otežuje gospodarsko sodelovanje, so navedli. "Čeprav so naši izdelki in storitve kakovostni in inovativni, vsaka sprememba v političnih odnosih spremeni dinamiko poslovanja. Zato moramo kot država poskrbeti, da so politični odnosi stabilni, saj lahko le tako pričakujemo tudi stabilno poslovno okolje," so dodali. Opozorili so tudi, da je kitajski trg še posebej specifičen, saj si je s kitajskimi partnerji treba vzeti dovolj časa za vzpostavitev zaupanja. Zato jih skrbi, da bo to zaupanje zamajano.