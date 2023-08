Posledice neurij bodo zavarovanci čutili pri premijah v naslednjem letu

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je pripravila odgovore na najbolj pogosta vprašanja povezana s škodo po neurjih in zavarovalnicami. Letošnje leto bo izstopalo od povprečja po višini plačanih odškodnin, kajti toča je bolj pogosta in tudi večja, kot je bilo to v preteklih letih. V sosednji Italiji so konec julija izmerili največjo točo v Evropi doslej. Ledena gmota je imela premer 19 centimetrov. Na vprašanje, ali obstaja okvirna ocena škod, ki so jih povzročila poletna neurja in jih bodo zavarovalnice dejansko krile, odgovarjajo, da je za ocene škod še prehitro, zavarovalnice namreč še zbirajo podatke. V letu 2021 so zavarovalnice za škode iz naslova naravnih nesreč plačale slabih 90 milijonov evrov.

Kot so spomnili, so bile najvišje odškodnine plačane v letu 2008. V celotnem letu so zavarovalnice za škode, ki so jih povzročile naravne nesreče, izplačale skoraj 140 milijonov evrov. Padavine s točo in močnimi sunki vetra so 15. in 16. 8. 2008 povzročile najvišjo plačano odškodnino za posamezni dogodek, ki je znašala skoraj 85 milijonov evrov, so sporočili. Drugi največji škodni dogodek, ki se je prav tako zgodil leta 2008, je bil vihar s točo s plačano odškodnino v višini 45 milijonov evrov. Tretji škodni dogodek po višini plačane odškodnine predstavlja žled v letu 2014 s plačano odškodnino v višini skoraj 28 milijonov evrov.

Skupaj so plačane odškodnine za vse škodne dogodke, ki so jih povzročile naravne nesreče od leta 2006 do leta 2020, znašale 850 milijonov evrov. Največji delež plačanih odškodnin predstavljajo škode na nepremičninah, sledijo škode na avtomobilih, so zabeležili pri AZN.

Kako te škode vplivajo na poslovanje zavarovalnic?

Zavarovalnice omejijo vpliv takih katastrofalnih dogodkov na njihovo poslovanje s sklenitvijo pozavarovalnih pogodb: "Ustrezni pozavarovalni programi zagotavljajo zavarovalnicam, da tovrstni dogodki omejeno vplivajo tako na njihove izide poslovanja kakor tudi na kapitalsko ustreznost zavarovalnic," pojasnjujejo. Kakšen bo dejanski vpliv na izide poslovanja, je še težko oceniti, ker je pred nami še polovica leta in je veliko odvisno tudi še od dogajanja v preostali polovici leta, dodajajo pa: "Glede na to, da so naše zavarovalnice visoko kapitalizirane, ne pričakujemo težav." Kot izpostavljajo, pozavarovanje tovrstna tveganja tudi geografsko razprši: "Je pa posledica takih, s škodnega vidika slabših let, podražitev pozavarovalnih kritij, kar se v končni fazi prelije v premije zavarovalnih produktov. Posledice letošnjih neurij bomo zavarovanci po vsej verjetnosti čutili pri premijah zavarovanj v naslednjem letu."