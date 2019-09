Poslovali tudi pri nas, a resno škodo so utrpele nekatere druge države

Agencija Thomas Cook je po podatkih gospodarskega ministrstva s svojo partnersko mrežo agencij Neckerman, Thomas Cook in Bucher Reisen družba posredovala tudi turistične storitve in doživetja na slovenski obali, Bledu, v Kranjski Gori in nekaterih termalnih središčih.

Gre za drugo ali tretjo največjo verigo potovalnih agencij na svetu in vpliv na potovalne tokove, predvsem organiziranega turizma, je vsaj teoretično neizbežen. Vendar pričakujemo, da likvidnostne težave družbe niso nove, posledično so se dobavitelji s potencialnim finančnim kolapsom družbe seznanili že pred časom in novo turistično sezono zastavili z novimi posredniki.

Kot so še zapisali, je imela družba v lasti tudi precej hotelskih kapacitet, ki so se znašle v neprijetnih okoliščinah, a imajo do vrhuncev nove turistične sezone še čas, da uredijo lastniško strukturo. Ker je nekaj družb skupine Thomas Cook, kot je denimo Aldiana, za zdaj operabilnih in ker bo obstal tudi Condor, znanje in infrastruktura za nadaljevanje glavnine poslov skupine Thomas Cook obstaja.

Situacija s skupino Thomas Cook bo torej lahko nekakšen test odgovornosti turističnega gospodarstva do lokalnih ponudnikov, prebivalcev, delavcev in nenazadnje tudi do turistov.

Po njihovem mnenju se bodo nekatere destinacije na kratek rok pocenile, na daljši rok pa to ne bo imelo vpliva. "Na srednjeročni in daljši rok, torej na prihodnjo zgodnjo in osrednjo sezono, ne bo vpliva. Teoretično gledano je stečaj skupine lahko povod, da bodo hotelirji, ki so svoje kapacitete 'obljubili' skupini Thomas Cook, z nižjimi cenami skušali preprodati te kapacitete."

Kratkoročno se nam približujejo jesenske počitnice, ki v večjem delu Evrope trajajo okoli en teden, kar mnogi izkoristijo za krajši organizirani oddih. "Hotelirji so s skupino Thomas Cook najverjetneje sklenili alotmane (koliko, ni znano), ki bodo sedaj ostali nerealizirani. Hotelirji jih bodo zagotovo z nižjimi cenami skušali prodati drugim organizatorjem potovanj, ki bodo s tem povečali svojo razpoložljivost in pridobili nove stranke," opozarjajo na ministrstvu za gospodarstvo, a hkrati poudarjajo, da obstaja možnost, da "se bodo večji organizatorji potovanj in destinacije poslužili odgovornejšega pristopa k reševanju situacije in kljub kolapsu skupine Thomas Cook izvajali svojo dejavnost v stilu 'business as usual' in s tem dokazali, da vsaj večje skupine, ki obvladujejo vplivni del globalne organizirane potovalne dejavnosti sledijo načelom etičnega in odgovornega delovanja".

V Španiji in Grčiji večstomilijonske izgube

Medtem pa nekatere sredozemske turistične destinacije trepetajo pred višino izgub, ki jih bodo imele zaradi propada Thomasa Cooka. Na udaru sta predvsem Španija in Grčija, kjer izpade prihodkov štejejo v več sto milijonih evrov.