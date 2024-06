Posodobitev zakona o letalstvu: s sodobnim pristopom do večje varnosti

Veljavni zakon je bil uveljavljen leta 2001 in nato nekajkrat spremenjen, med drugim za izpolnjevanje obveznosti, povezanih s pristopom Slovenije k EU, implementacijo direktiv EU, ustanovitev Javne agencije za civilno letalstvo RS ter za dodelitev državne pomoči za obratovanje javnega letališča. "Drugih vsebinskih sprememb zakona od leta 2001 ni bilo. Za učinkovito in sodobno slovensko letalstvo je po 23 letih uporabe treba sprejeti nov zakon o letalstvu," pravi ministrstvo.

Kot v vladnem sporočilu pojasnjuje ministrstvo za infrastrukturo, je zakon o letalstvu sistemski in predvsem tehnični predpis, namenjen zagotavljanju letalske varnosti oz. varnosti zračnega prometa. Glede na to, da je letalstvo izrazito mednarodno naravnana dejavnost, se ohranja ureditev, kot izhaja tudi iz mednarodnih standardov in priporočil Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), in hkrati ureja institute, ki izhajajo iz urejanja prava EU v okviru deljene pristojnosti.

Po predlogu bo novi zakon ohranil strukturo veljavnega in jo dogradil, s čimer se bo omogočilo sledenje razvoju mednarodnega in evropskega pravnega okvira, ki se razvija z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti. Upoštevani bodo predpisi EU in mednarodni standardi ter priporočene prakse ICAO, prav tako tudi ugotovitve inšpekcij in nadzorov, ki so jih v Sloveniji izvedli Agencija EU za varnost v letalstvu (EASA) in ICAO.

Sprejem novega zakona o letalstvu je po navedbah ministrstva nujno potreben tudi zaradi zagotavljanja učinkovitega dela agencije za civilno letalstvo. "Nekatere obstoječe določbe glede dela agencije so se po 14 letih obstoja izkazale za neživljenjske. Agenciji je treba omogočiti, da krepi svojo strokovnost ter izvaja učinkovit in zadosten nadzor (po obsegu) nad civilnim letalstvom," pravi ministrstvo.

Novi zakon bo predvidoma tudi vsebinsko širši, saj bo urejal tudi področji vojaškega in policijskega letalstva.

Zaradi novega zakona o letalstvu bo treba novelirati tudi zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, predlog novele je vlada prav tako potrdila danes. Novi zakon o letalstvu namreč po predlogu ne bo več vseboval določb, ki se nanašajo na zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, zato jih bo treba prenesti v področni zakon.