Posojilojemalcem, ki so najeli kredit s spremenljivo obrestno mero, se obeta višji obrok

Napoved zaostrovanja denarne politike prinaša višjo spremenljivo kreditno obrestno mero. Že pred napovedjo ECB, da prihaja čas za dvig obrestnih mer v pozitivno območje, po njej pa še hitreje namreč obrestne mere na finančnih trgih naraščajo.

Obrestna mera je za posojilo, najeto po spremenljivi obrestni meri, sestavljena iz referenčne obrestne mere euribor in pribitka, ki ga določi banka. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Njegova višina se oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka nanj ne more vplivati.

icon-expand Bančno posojilo FOTO: Dreamstime

Na medbančnem trgu za to obrestno mero računajo povprečje za obdobje od enega tedna do enega leta in tako vsak dan dopoldne objavijo več različnih euriborjev. Za izračunavanje cene bančnega posojila se v Sloveniji večinoma uporablja tri- ali šestmesečni euribor, torej povprečje obrestnih mer zadnjih treh oz. šestih mesecev, ki pa se med bankami razlikuje, saj ga usklajujejo v različnih časovnih obdobjih. Vrednost euriborja od njegovega nastanka leta 1999 zelo niha, odvisna pa je od gospodarskih razmer in denarne politike, ki jo za območje evra, v katerem je od leta 2007 tudi Slovenija, oblikuje Evropska centralna banka (ECB). Oktobra 2008 je šestmesečni euribor dosegel več kot pet odstotkov, nekje sredi 2015 je zašel v negativno območje. V teh dneh je šestmesečni euribor tik po ničlo, medtem ko je od aprila 12-mesečni euribor že v pozitivnem območju. Dvig euriborja bo občutnejši za tiste, ki imajo dolgoročni kredit in so na začetku njegovega odplačevanja. V začetni fazi je namreč obrok v glavnem sestavljen iz obresti, na koncu pa večji del obroka predstavlja odplačilo glavnice. Pri vprašanju, katero obrestno mero izbrati, je treba upoštevati znesek in ročnost posojila, svoj proračun in nagnjenost k finančnim tveganjem, svetujejo v bankah.