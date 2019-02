Pošta Slovenije in sindikata vendarle dosegli dogovor, stavke ne bo

V zadnjih tednih so med Pošto Slovenije kot delodajalcem in obema reprezentativnima sindikatoma, Sindikatom delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikatom poštnih delavcev, potekala intenzivna pogajanja o ukrepih za izboljšanje delovnih pogojev in materialnega položaja zaposlenih.