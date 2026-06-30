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Gospodarstvo

Pošta Slovenije in Temu podpisala dogovor o širitvi sodelovanja

Maribor, 30. 06. 2026 14.46 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Temu

Globalna platforma za spletno trgovino Temu in Pošta Slovenije sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja z namenom krepitve logističnega sodelovanja in podpore rasti lokalnih prodajalcev v Sloveniji in po Evropi. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, bodo tako dobila domačo logistično podporo za širitev čezmejne prodaje.

V skladu z dogovorom bo Pošta Slovenije s svojo nacionalno dostavno mrežo ter obsežnimi logističnimi zmogljivostmi svoje celotne skupine podpirala program lokalnih prodajalcev Temuja. Sodelovanje bo slovenskim spletnim trgovcem omogočilo dostop do učinkovitih logističnih rešitev ter učinkovitejšo širitev čezmejnega dosega, so v skupnem sporočilu zapisali v Temuju in Pošti Slovenije.

Paket iz Temuja
Paket iz Temuja
FOTO: Shutterstock

Podjetji bosta proučili tudi možnosti nadaljnje širitve sodelovanja na področju poštnih, paketnih in logističnih storitev, vključno z evropskimi transportnimi rešitvami, čezmejno logistiko v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, podporo pri skladiščenju, pripravi in odpremi naročil, dostavo kupcem ter razvojem sodobnih rešitev za t. i. zadnji kilometer, ko se paket premakne iz lokalnega skladišča do končnega naslovnika.

Članica poslovodstva Pošte Slovenije Ivana Vrviščar je podpis dogovora o širitvi sodelovanja s Temujem označila za pomemben korak pri krepitvi vloge Pošte Slovenije kot zaupanja vrednega partnerja pri razvoju spletne trgovine v Sloveniji in širši regiji. "Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s Temujem ter ustvarjanja še učinkovitejših in uporabniku prijaznih rešitev, ki prinašajo koristi tako potrošnikom kot podjetjem na trgih, kjer delujemo," je poudarila.

"V spletni trgovini danes odloča zanesljiva logistika, ki povezuje globalne platforme, prodajalce in kupce. S tem dogovorom v Skupini Pošta Slovenije še utrjujemo svoj položaj regionalne logistične hrbtenice za e-trgovino v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, tako za blagovne tokove v Evropo kot za domače in evropske prodajalce, ki želijo svoje izdelke hitro in zanesljivo pripeljati do kupcev po vsej regiji," pa je povedal direktor marketinga in divizije paketi v Pošti Slovenije Matej Raspet.

Temuju partnerstvo s Pošto Slovenije prinaša učinkovitejše in prožnejše logistične rešitve za potrošnike in prodajalce. Kot so še povedali v družbi, želijo z združevanjem svojega tržnega ekosistema ter logistične mreže in regionalnega znanja Pošte Slovenije izboljšati izkušnjo izpolnjevanja naročil in hkrati podpreti lokalne trgovce.

Temu je globalna platforma za spletno trgovino, ki deluje na več kot 90 trgih po vsem svetu. Svojo spletno tržnico je evropskim trgovcem odprl leta 2024, marca letos pa jo je razširil še na Slovenijo in tako tudi slovenskim podjetjem omogočil stroškovno učinkovit kanal za doseganje novih kupcev in širitev poslovanja. Skupina Pošta Slovenije medtem zagotavlja integrirane poštne, paketne in logistične rešitve po Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

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KOMENTARJI4

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a res1
30. 06. 2026 16.10
Zakaj si pošta na vse stroške zaračuna še 1eur za neko provizijo? Povprašajte to gospodo.
Odgovori
0 0
wsharky
30. 06. 2026 16.08
nova vlada novi posli, tako se pomaga gospodarstvu za razliko od tovariša Hana
Odgovori
+1
1 0
Pismonosa
30. 06. 2026 15.53
Kaj ime za novi carinski davek ste si že izmislili? Ali se bo enostavno imenoval davek? vprasam za sodelavca, on je do vratu v kreditih pa ne upa sam vprašat.
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
30. 06. 2026 16.02
Kjub vsemu bodo ti davki manjsi od marž EU trgovcev
Odgovori
+2
2 0
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