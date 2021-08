Rihter in Filipič zapuščata vodstvo Pošte Slovenije, odšla tudi nadzornika

Člana poslovodstva Pošte Slovenije Andrej Rihter in Vinko Filipič sta z nadzornim svetom družbe sklenila sporazuma o prenehanju mandata člana poslovodstva ter razvezi pogodb o zaposlitvi. Prvemu se mandat izteče 5., drugemu pa 15. septembra. V poslovodstvu sta sedela skupaj z začasnim generalnim direktorjem Tomažem Kokotom. V Pošti so potrdili, da so prejeli tudi odstopni izjavi dveh članov nadzornega sveta, in sicer Francija Miheliča in Aleša Buležana.

Tako Rihter kot Filipič sta obenem Intereuropi, ki je v večinski lasti Pošte Slovenije, posredovala odstopni izjavi z mesta člana v nadzornem svetu družbe, izhaja iz Intereuropine objave na spletnih straneh Ljubljanske borze. Tudi v tem primeru bo Rihter bo položaj zapustil 5., Filipič pa 15. septembra. Slovenski državni holding je marca v državnem poštno-logističnem podjetju zamenjal nadzorni svet, ta pa se je po glasnih ugibanjih v javnosti konec istega meseca sporazumno razšel z dolgoletnim generalnim direktorjem Borisom Novakom. Na čelu družbe ga je zamenjal Kokot, pred tem zgolj dva tedna prvi nadzornik, sicer pa podjetnik in občinski svetnik SDS-a v Poljčanah. Mandat je nastopil s 1. aprilom, in sicer za največ leto dni. Odstop zaradi parlamentarnega nadzora? Kokot, kader SDS, za vodenje družbe nima ustreznih izkušenj, navaja časnik Delo. Iz pošte tako prihajajo informacije o nepravilnostih, ki naj bi se dogajale pod njegovim vodstvom, zato je iz opozicijskih vrst slišati, da se bodo s Pošto Slovenije ukvarjali tudi v parlamentu. In prav parlamentarnemu nadzoru sta se po informacijah Dela želela izogniti Mihelič, ki sodi pod okrilje stranke NSi, in Buležan, ki sodi v kvoto DeSUS-a. V izstopni izjavi sta sicer zapisala, da odstopata iz osebnih razlogov. Kokot je po informacijah Dela tudi razlog za hude notranje koalicijske spore. Na eni strani sta se pri pošti povezala SDS in SMC, na drugi pa je ostal NSi, ki si ne želi mazati rok, zato je njen predsednik Miheliču sporočil, naj s funkcije odstopi, še poroča časnik. Z odstopom Miheliča in Buležana v SDH še niso seznanjeni, kot so sporočili za STA, pa bodo v primeru kakršnih koli sprememb v nadzornem svetu ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi. PREBERI ŠE Na čelu Pošte Slovenije neuspeli kandidat za župana Poljčan Na začetku maja je nadzorni svet Pošte objavil razpis za generalnega direktorja za petletno mandatno obdobje. Rok za prijavo je bil 14 dni in prispeli sta dve prijavi, a kot je julija dejal predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Mihelič, postopek imenovanja novega generalnega direktorja še ni zaključen. Časnik Večer je takrat poročal, da naj bi več virov iz Pošte potrdilo, da je pri vodenju podjetja veliko napetosti, notranjih spopadov in vse več kaosa, predvsem pri upravljanju oziroma integraciji Intereurope v celoten sistem, kar je strateško ključno za prihodnost Pošte kot logista.