Postanek na bencinskem servisu od torka dražji

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,538 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,535 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 76,90 evra, so izračunali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. "Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,618 evra na liter," so sporočili.

Liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini v novem obdobju znašal 1,598 evra na liter; cena dizla pred spremembo 1,586 evra na liter. To pri 50 litrih znese 79,90 evra. Brez regulacije bi bilo treba za liter dizla po oceni ministrstva odšteti okoli 1,680 evra na liter.

Za liter kurilnega olja pa bo ob nespremenjeni trošarini po novem treba plačati 1,198 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,184 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1198 evrov. "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,301 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1301 evro, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evrov," še sporočajo z ministrstva.