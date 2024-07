Postanek na bencinskem servisu za denarnico ostaja enak

Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja bodo opolnoči ostale nespremenjene, po tem, ko je vlada zvišala trošarine in uvedla spremembe glede biokomponente v bencinu in dizlu.

Cene bodo tako od torka do vključno 12. avgusta znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja, je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, cena bencina znašala okoli 1,552 evra

Vlada je v uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zvišala priznani delež biokomponente v 95-oktanskem bencinu s pet na 10 odstotkov ter spremenila kotacijo za biokomponento v dizlu tako, da bo modelska cena odražala dejanske cene, po katerih trgovci kupujejo biokomponento na evropskih trgih, so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

"S sprejetjem uredbe se omogoči trgovcem z naftnimi derivati povrnitev stroškov za dodajanje biokomponente v naftne derivate ter doseganje ciljev na področju obnovljivih virov energije. Z navedenim ukrepom se bodo maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov spreminjale skladno z določeno formulo izračuna cene, ki vključuje biokomponento tako za dizel kot bencin," so v vladnem sporočilu navedli na omenjenem ministrstvu.

Prva ocena spremembe cene je narejena na podlagi sedaj veljavnih kotacij. Zaradi spremembe se bo cena povišala za 0,009 evra na liter pri bencinu (0,60 odstotka) ter 0,01 evra na liter pri dizlu (0,65 odstotka).

V prihodnje se bodo vrednosti za biokomponento spreminjale na 14 dni v okviru izračuna drobnoprodajne cene na podlagi uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, so še navedli.

Vlada je poleg tega danes v uredbi o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo trošarino za bencin zvišala z 0,45824 evra na 0,47588 evra na liter, za dizel z 0,42538 evra na 0,45008 evra na liter ter za kurilno olje z 0,15085 evra na 0,18516 evra na liter.

"Vlada s prilagoditvijo trošarin ohranja višino maloprodajnih cen in s tem dostopnost in konkurenčnost, hkrati pa si v luči dodatnih prihodkov na podlagi povečanega tranzitnega prometa prizadeva za javnofinančno vzdržnost," po navedbah vladnega urada pravi ministrstvo za finance.

Kot je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bi od polnoči, če ne bi regulirali cen, cena bencina znašala okoli 1,552 evra, cena dizla okoli 1,579 evra in cena kurilnega olja 1,243 evra na liter.

Marže so ostale nespremenjene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, največ 0,0994 evra za liter bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo sicer tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.