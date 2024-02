Postanek na bencinski črpalki bo spet dražji

Za liter neosvinčenega bencina bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,445 evra na liter (pred spremembo 1,411 evra na liter). Pri 50-litrski posodi za gorivo to znese 72,25 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,498 evra na liter (pred spremembo 1,457 evra na liter). Za polnjenje 50-litrskega "tanka" to pomeni 74,90 evra. "Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,585 evra na liter," so zapisali na omenjenem ministrstvu.

Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 4,8 centa na 1,159 evra za liter.