Poštarji ne dostavljajo reklam, težjih paketov, na pošti ne morete plačati položnic

V času stavke na poštnih okencih ne bo možno plačevati položnic, kupovati blaga, loterijskih ali stavnih lističev, niti prevzeti paketov, ki jih morate še plačati ali so težji od 10 kilogramov. V poštnih nabiralnikih prav tako ne bo reklam in nenaslovljenih časopisov. Vse ostale pošiljke bodo dostavili, uporabnike pa prosijo za razumevanje.

Poslovodstvo Pošte in sindikat delavcev bosta sicer že ta teden znova sedla za pogajalsko mizo. Prav od izkupička nadaljnjih pogajanj bo tudi odvisno, koliko časa bo trajala stavka.

Pošta Slovenije bo po zagotovilih vodje pogajalcev s strani pošte Karmen Lebe Grajftudi v času stavke v vseh enotah izvajala prenos vseh vrst pisemskih pošiljk, prenos do deset kilogramov težkih paketov, celoten prenos pošiljk v mednarodnem prometu in prenos vseh nujnih pošiljk. Moteni pa bodo prenosi reklam in več kot deset kilogramov težkih paketov, plačilne storitve in še nekatere druge storitve, kot je prodaja blaga.

Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal konec oktobra, nato pa začel pogajanja s poslovodstvom o stavkovnih zahtevah. Zaposleni želijo kadrovske okrepitve in desetodstotni dvig plač.

Do sobote so se v pogajanjih nato vsebinsko poenotili glede vseh stavkovnih zahtev - razen o zvišanju plač. Vodstvo je sindikatu ponudilo izplačilo poslovne uspešnosti za letos, na kar pa sindikat ni pristal.