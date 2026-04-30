Pošteno ali noro? 11 evrov za prazen krožnik v restavraciji

Primer iz okrožja Grieskirchen je hitro zaokrožil med ljudmi in sprožil vprašanja o tem, kam segajo meje podražitev v gostinstvu.

Eden od gostov je po poročanju heute.at po obisku ostal brez besed. V priljubljeni, pogosto polno zasedeni piceriji je večerjal z družino. Ker sta otroka še majhna, cele pice ne pojesta, zato sta starša želela naročiti eno pico in jo razdeliti na dva krožnika.

A presenečenje je sledilo že ob prebiranju menija.

Najcenejše pice se začnejo pri 11 evrih, cene pa z dodatki segajo do skoraj 20 evrov. Pod opisom jedi pa je bil dodan poseben odstavek: goste prosijo, naj vsak naroči svojo pico. Če si jo kljub temu delijo, picerija zaračuna dodatek – prav tako 11 evrov.

V piceriji pravijo, da so pice zasnovane kot obrok za eno osebo in da jih tako tudi obračunavajo. Deljenje jedi naj bi pomenilo dodatno storitev, ki jo zaračunajo.

Gostje na drugi strani menijo, da gre za absurdno in oderuško prakso. Še posebej, ker je cena za prazen krožnik torej enaka ceni pice. "Za ta denar smo raje naročili še eno pico," je dejal tudi ogorčeni gost.

Primer sicer ni edinstven in zelo spominja na primer izpred dveh let na avstrijskem Koroškem, kjer je luksuzna restavracija ob Vrbskem jezeru za podoben krožnik zaračunala osem evrov. Tudi tisti primer je odmeval daleč izven avstrijskih meja.