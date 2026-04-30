Gospodarstvo

Pošteno ali noro? 11 evrov za prazen krožnik v restavraciji

Dunaj, 30. 04. 2026 15.49 pred 11 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Pica

V eni od picerij v Zgornji Avstriji se je razvila razprava, ki sega precej dlje od običajnega nezadovoljstva gostov. Razlog? Gostom so za prazen krožnik - če si namreč želijo deliti pico - zaračunali kar 11 evrov. Toliko, kot stane najcenejša pica na jedilniku.

Primer iz okrožja Grieskirchen je hitro zaokrožil med ljudmi in sprožil vprašanja o tem, kam segajo meje podražitev v gostinstvu.

Eden od gostov je po poročanju heute.at po obisku ostal brez besed. V priljubljeni, pogosto polno zasedeni piceriji je večerjal z družino. Ker sta otroka še majhna, cele pice ne pojesta, zato sta starša želela naročiti eno pico in jo razdeliti na dva krožnika.

A presenečenje je sledilo že ob prebiranju menija.

Najcenejše pice se začnejo pri 11 evrih, cene pa z dodatki segajo do skoraj 20 evrov. Pod opisom jedi pa je bil dodan poseben odstavek: goste prosijo, naj vsak naroči svojo pico. Če si jo kljub temu delijo, picerija zaračuna dodatek – prav tako 11 evrov.

V piceriji pravijo, da so pice zasnovane kot obrok za eno osebo in da jih tako tudi obračunavajo. Deljenje jedi naj bi pomenilo dodatno storitev, ki jo zaračunajo.

Gostje na drugi strani menijo, da gre za absurdno in oderuško prakso. Še posebej, ker je cena za prazen krožnik torej enaka ceni pice. "Za ta denar smo raje naročili še eno pico," je dejal tudi ogorčeni gost. 

Primer sicer ni edinstven in zelo spominja na primer izpred dveh let na avstrijskem Koroškem, kjer je luksuzna restavracija ob Vrbskem jezeru za podoben krožnik zaračunala osem evrov. Tudi tisti primer je odmeval daleč izven avstrijskih meja. 

FOTO: AP

Kaj pravi zakon?

Po pojasnilih Gospodarska zbornica Avstrije je zadeva pravno jasna: če je cena jasno navedena v meniju, jo gostinec lahko zaračuna.

To pomeni, da je picerija formalno ravnala pravilno.

A za gostinca bo dolgoročno veliko bolj pomembno vprašanje ali bodo gostje to sprejeli in ali bo publiciteta, ki jo je prinesel primer, dogoročno še naprej pomenila polno picerijo ali se bodo gostje odločili za protest. 

V času, ko se cene hrane in storitev že tako vztrajno zvišujejo, namreč številni opozarjajo, da takšni dodatki brišejo mejo med poslovno logiko in pretiravanjem.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zdravkob
30. 04. 2026 16.11
Temu se je treba smejat. Bo že trg postavil stvari na svoje mesto. Tu ni treba državi nič reagirat. Zlobno je tisto, ko zaračunavajo kozarec vode. Čeprav imaš stranke, ki več ur sedijo v lokalu ob eni kavi in naročajo vodo.
Ricinus
30. 04. 2026 16.11
Nekdo mora plačati tudi obroke vplivnežev, ki potem “zastonj” naredijo reklamo za določen lokal.
geemale
30. 04. 2026 16.10
... pa gorenjcem zaračunat papir.... ker so znani po tem, da zavijajo ostanke za domov. Ta navada (tipično severno od Save) mi je bila vedno ogabna!
mijam75
30. 04. 2026 16.06
Kolk so dosadne te debate... dejte ljudje hodit v gostilne, ko ste lačni, ne pa ko niste in pol naročat prazen krožnik.... Če bi se meni to zgodilo, pač tja ne bi več šla, glih za razpravo po vseh evropskih medijih pa to tudi ni...
