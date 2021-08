Postojnska jama bo dobila skoraj poldrugi milijon evrov državne pomoči

Kot so pojasnili na Evropski komisiji, se pomoč, ki jo bo prejela družba Postojnska jama, nanaša na obdobje med 26. oktobrom 2020 in 1. junijem letos, ko sta morala Postojnska jama in Predjamski grad zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo covida-19, zapreti svoja vrata. Ukrep predvideva znižanje koncesijske dajatve za leti 2020 in 2021.

Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, je Evropska komisija ugotovila, da bo ukrep, ki ga je Bruslju priglasila Slovenija, zagotovil nadomestilo za škodo, ki je neposredno povezana z izbruhom koronavirusa, in omejevalnimi ukrepi za zajezitev njegovega širjenja. Komisija je ugotovila še, da je ukrep sorazmeren.