Potrdili popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

Od jeseni 2027 bo uvoz ruskega plina v EU popolnoma prepovedan, so se ponoči dogovorili pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU. Za dobave na podlagi kratkoročnih pogodb bo prepoved veljala že od konca aprila oziroma sredine junija prihodnje leto.

V skladu z današnjim dogovorom bo uvoz ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na podlagi kratkoročnih pogodb, ki so bile sklenjene pred 17. junijem letos, prepovedan od 25. aprila, uvoz plina po plinovodih pa od 17. junija 2026, so navedli na Svetu EU. Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027, kot predvideva konec oktobra sprejeti 19. sveženj sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino. Za uvoz plina po plinovodih na podlagi dolgoročnih pogodb pa bo prepoved začela veljati 30. septembra 2027, če bodo evropska skladišča s plinom ustrezno napolnjena, oziroma najkasneje 1. novembra 2027.

Ruski plinovod FOTO: AP icon-expand

Obstoječe pogodbe o dobavi plina iz Rusije bi bilo glede na dogovor evropskih poslancev in danskega predsedstva Sveta EU mogoče spreminjati le iz zelo ozko opredeljenih operativnih razlogov, spremembe pa ne bi smele voditi v povečanje dobavljenih količin plina.

Priprava nacionalnih načrtov za diverzifikacijo dobav plina

Dogovor glede na prvotni predlog Evropske komisije prinaša nekatere razbremenitve administrativnih postopkov pri uvozu plina, ki ne izvira iz Rusije. Ob tem je predviden mehanizem predhodne odobritve - za ruski plin bi bilo dokumentacijo za to odobritev treba vložiti vsaj mesec dni pred pritokom plina, za plin od drugod pa najmanj pet dni prej. Za države, ki bodo izpolnjevale določene pogoje, predhodna odobritev ne bo veljala.

Uredba, o kateri sta se dogovorila parlament in Svet, predvideva tudi, da bodo morale članice pripraviti nacionalne načrte za diverzifikacijo dobav plina. Članice, ki se vedno uvažajo rusko nafto, bodo morale obenem oddati načrt za diverzifikacijo dobav tega energenta. Evropska komisija se je ob tem po navedbah Evropskega parlamenta zavezala, da bo v začetku prihodnjega leta predstavila pravno podlago za prepoved uvoza nafte iz Rusije najkasneje s koncem leta 2027.

